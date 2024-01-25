Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kadınlara KADES Uygulamasını Tanıttı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele Kısım Amirliği ve İncirliova Komutanlığı tarafından bir incir fabrikasında çalışan kadınlara KADES hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.
Aydın il Jandarma Komutanlığı Aile içi Şiddetle Mücadele Kısım Amirliği'nin kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, İncirliova İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından İncirliova ilçesi Erdemli Mahallesi'nde bulunan incir fabrikasında çalışan kadınlara 6284 Sayılı Kanun, KADES Uygulaması konularında bilgilendirme yapılarak telefonlarına KADES uygulaması indirildi. Kadınlara KADES uygulamasının kullanımı tanıtılarak, durumsal farkındalık oluşturmak amacıyla broşür dağıtımı yapıldı. - AYDIN
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