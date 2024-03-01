Aydın İl Müftüsü Güneş, Germencik İlçe Müftülüğü'nde İstişare Toplantısına Katıldı - Son Dakika
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Aydın İl Müftüsü Güneş, Germencik İlçe Müftülüğü'nde İstişare Toplantısına Katıldı

Aydın İl Müftüsü Güneş, Germencik İlçe Müftülüğü\'nde İstişare Toplantısına Katıldı

Germencik İlçe Müftüsü Selman Coşkun, Diyanet İşleri Başkanlığı talimatları doğrultusunda vaaz ve irşat hizmetleri ile eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında personele bilgilendirme yaptı. İl Müftüsü Güneş, Ramazan-ı Şeriflerini tebrik ederek dua etti. Güneş, inşaat halindeki Kur'an kursu ve gençlik merkezi çalışmalarını da inceledi.

01.03.2024 10:08  Güncelleme: 10:27
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Aydın İl Müftüsü Güneş, Germencik İlçe Müftülüğü'nde düzenlenen toplantıya katılarak istişarelerde bulundu.

Germencik İlçe Müftüsü Selman Coşkun, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gönderilen talimatlar ile vaaz ve irşat hizmetleri, Kur'an kursları tarafından yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri başta olmak üzere çeşitli konularda personele bilgilendirmede bulunuldu. İlçe müftüsünün açış konuşmasının ardından konuşan İl Müftüsü Güneş, din görevlileri ve Kur'an kursu öğreticilerinin yaklaşan Ramazan-ı Şeriflerini tebrik etti. İl Müftüsü Güneş, "Bu mübarek ayın vatanımıza, milletimize ve İslam alemine hayırlar getirmesini yüce Rabbimizden niyaz ediyorum. Allah ibadetlerimizi, iftar ve sahurlarımızı kabul eylesin" dedi.

İlçede yapımı devam eden 4-6 yaş Kur'an kursu ve gençlik merkezi inşaatlarında incelemelerde bulunan Güneş, İlçe Müftüsü Coşkun'dan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İl Müftüsü Güneş'e ilçe ziyaretinde Efeler Müftüsü Mehmet Yorulmaz ve İncirliova İlçe Müftüsü Bayram Yılmaz eşlik etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın İl Müftüsü Güneş, Germencik İlçe Müftülüğü'nde İstişare Toplantısına Katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın İl Müftüsü Güneş, Germencik İlçe Müftülüğü'nde İstişare Toplantısına Katıldı - Son Dakika
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