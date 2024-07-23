Aydın İl Müftüsü, Köşk İlçe Müftülüğü Yaz Kur\'an Kurslarını Ziyaret Etti

Yerel

Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş, Köşk İlçe Müftülüğü bünyesinde bulunan 'Yaz Kur'an Kursları'nı ziyaret etti.

Aydın da binlerce öğrencinin eğitim gördüğü yaz Kur'an kursların da çocuk sesleri cami kubbelerini dolduruyor. Her fırsatta kursları ziyaret ederek çocuklarla bir araya gelen Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş, Köşk İlçesindeki yaz Kur'an kurslarını ziyaret ederek öğrencilerin derslerini dinledi. İlçe Müftüsü Nuri İlkatmış ile birlikte cami ve Kur'an kurslarını ziyaret ederek yönetici ve öğreticilerden bilgi alan Güneş, "Öğrencilerin Kur'an okuma ve öğrenme konusundaki istekleri, gelecek adına bizleride heyecanlandırıyor. Onların bu coşkularını desteklemek için her türlü gayret ve çabayı sarf edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Çocuklarını 'Yaz Kur'an Kursları'na gönderen ailelere teşekkür eden Güneş, öğrenci ve öğreticilere başarılar diledi. - AYDIN