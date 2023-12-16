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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde asırlık el dibekleri mutfakları süslemeye devam ediyor - Son Dakika
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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde asırlık el dibekleri mutfakları süslemeye devam ediyor

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, yemyeşil doğasıyla ünlü Akyaka Mahallesi'nde asırlık el dibekleri hala kullanılmaya devam ediyor. Menengiç ağacından yapılan ve sağlamlığıyla dikkat çeken el dibekleri, Şahin Çifti'nin evinde de bulunuyor. Dibekler, zaman zaman kendi dövdükleri kahve çekirdekleriyle hazırladıkları kahveleri yudumlamak için kullanılıyor. 73 yaşındaki Fatma Şahin, el dibeklerinin maddi değerinden çok manevi değerinin ön planda olduğunu belirterek, bu tarihi mirası gelecek nesillere aktarmak istediklerini söyledi.

Aydın\'ın Bozdoğan ilçesinde asırlık el dibekleri mutfakları süslemeye devam ediyor
16.12.2023 - 10:30,
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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde asırlık el dibekleri mutfakları süslemeye devam ediyor.

İlçe merkezine yaklaşık 32 kilometre uzklıkta olan ve yemyeşil doğası ile uzun yaşam merkezlerinden biri olan kırsal Akyaka Mahallesi'nde vatandaşlar eski alışkanlıklarından vazgeçemiyor. Genellikle içerisinde kahve çekirdeklerinin dövüldüğü asırlık el dibekleri hemen hemen her evin mutfağında yer almayı sürdürürken, Şahin Çifti de bu el dibeklerden bir tanesini evlerinde bulunduruyor. Menengiç ağacından yapılan ve sağlamlığı ile dikkatleri üzerine çeken el dibekleri gün geçtikçe değerini daha da arttırıyor. Şahin Çiftinin evinin mutfağında da bulunan ve yıllara meydan okuyan el dibeği kullanılmaya devam ediyor. Zaman zaman dibekte kendi dövdükleri kahve çekirdeklerinden hazırladıkları kahveyi yudumlayan Şahin Çifti, gelişen teknolojiye direnen dibeklerine gözleri gibi bakıyor.

El dibeğinin eşinin dedesinden kendilerine miras kaldığın ifade eden 73 yaşındaki Fatma Şahin, "Bu dibek menengiç ağacından yapılma, tokmağı ise dökme demir ve eşimin dedesinden bize miras. Eşimin dedesine zamanında 'Veziroğlu Mehmet' derlermiş. O dönemde dedemiz de kahve çekirdeklerini bu dibekte dövüp kahvesini hazırlarmış. Dededen eşimin anne ve babasına, oradan da bize miras kaldı. Bu dibeğin maddi değerinden çok manevi değeri ön planda bizim için. O nedenle biz de elimizden geldiğince korumaya çalışıyoruz. Zaman zaman biz de kahve çekirdeklerini dibekle dövüp kahvelerimizi hazırlıyoruz. İnsanın emeğinin verdiği lezzeti başka hiçbir şey vermiyor. Biz de bu tarihi mirası gelecek nesle aktarmak istiyoruz. Her gördüklerinde, her kullandıklarında bizleri hatırlayıp anarak dua etsinler" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Bozdoğan, Akyaka, Aydın, Son Dakika

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