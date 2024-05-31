Aydın'ın Buharkent ilçesinde AFAD Bilgilendirme Toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Aydın'ın Buharkent ilçesinde AFAD Bilgilendirme Toplantısı yapıldı

Aydın\'ın Buharkent ilçesinde AFAD Bilgilendirme Toplantısı yapıldı

Aydın'ın Buharkent ilçesinde gerçekleştirilen AFAD Bilgilendirme toplantısında doğal afetler öncesi ve sonrasında yapılacak olan çalışmalar görüşüldü.

31.05.2024 11:01  Güncelleme: 11:03
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Aydın'ın Buharkent ilçesinde gerçekleştirilen AFAD Bilgilendirme toplantısında doğal afetler öncesi ve sonrasında yapılacak olan çalışmalar görüşüldü.

Buharkent'te AFAD Bilgilendirme Toplantısı yapıldı. Toplantıda afetler öncesi hazırlıklar, afet esnasında koordinasyon ve afet sonrası değerlendirme konuları görüşüldü. AFAD öncülüğünde, yapılması gerekenler, önceki doğal afetlerde nelerin eksik kaldığı nelerin yapılması gerektiği ve ilçemizde gerekli ekibin ve altyapının oluşturulması konularına değinildi. Toplantıda 22 AFAD gönüllüsü ile birlikte yeni bir takım grup oluşturulup, talep olması halinde, AFAD İl Müdürlüğü tarafından gerekli eğitimin verilmesi de ele alındı.

Toplantıya Buharkent Kaymakamı Cuma Omurca, Belediye Başkan Vekili İdris Çakmakkaya ve idari amirler katıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın'ın Buharkent ilçesinde AFAD Bilgilendirme Toplantısı yapıldı - Son Dakika

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