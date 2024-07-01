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Aydın'ın Buharkent ilçesinde çocuklar belediyenin açtığı kursta yüzme öğreniyor.

Buharkent Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu gençlerin ve çocukların yüzme öğrenmesinde önemli rol oynuyor. Yaz döneminde açılan kurslarda gençler yüzme öğrenme fırsatı buluyor.

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, "Buharkent Belediyesi olarak Yarı Olimpik Yüzme Havuzumuzda "Yüzme bilmeyen kalmasın" diyerek çıktığımız bu yolda bu dönem de devam ediyoruz. 6-12 yaş arasındaki çocuklarımız, Pazartesi, Salı, Perşembe ve Cuma günleri 09.30-13.30 saatleri arasında yüzme öğreniyor. Gelin, çocuklarımızın güvenle ve keyifle yüzmeyi öğrenmelerine destek olalım" dedi. - AYDIN