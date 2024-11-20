Aydın'ın Efeler İlçesinde Yeni Mesire Alanı Hizmete Açıldı - Son Dakika
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Aydın'ın Efeler İlçesinde Yeni Mesire Alanı Hizmete Açıldı

Aydın\'ın Efeler İlçesinde Yeni Mesire Alanı Hizmete Açıldı

Efeler Belediyesi tarafından tamamlanan mesire alanı düzenlenen törenle hizmete girdi. Açılışta Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, alanı gezerek vatandaşlarla buluştular.

20.11.2024 15:26  Güncelleme: 15:28
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Aydın'ın Efeler ilçesinde Efeler Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan mesire alanı düzenlenen tören ile hizmete açıldı.

Efeler Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan, mangal bölümleri, çocuk oyun parkı, piknik yerleri ve modern düzenlemeleriyle dikkat çeken ve bölge halkının sosyal yaşamına renk katacak olan mesire alanı düzenlenen tören ile hizmete açıldı. Efeler Belediyesi Kent Orkestrası'nın mini konser verdiği açılış öncesi Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Efeler Belediye Başkanı Anış Yetişkin mesire alanını birlikte gezdi. Vatandaşlarla sohbet eden başkanlar, fotoğraf isteklerini de geri çevirmeyerek büyük bir kısmı çocuklar ve kadınlar olmak üzere hatıra fotoğrafları çektirdi. Gezi sonunda Çerçioğlu ve Yetişkin mangalın başına geçerek köfte pişirip, köfteleri çocuklara tek tek ikram etti.

Açılışın ilk konuşmasını yapan Kardeşköy Muhtarı Yusuf Alvan Efeler Belediyesi'ne mahallelerine kazandırdıkları mesire alanı dolayısıyla teşekkür ederek, "Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'in seçim döneminde mahallemize vermiş olduğu sözünü kısa zamanda yerine getirmesinin mutluluğunu yaşamaktayız. Bu güze hizmeti mahallemize kazandırabilmek için tüm ekibiyle canla başla çalışarak görüldüğü gibi bu hale getirmiştir. Bu güzel hizmetlerinin devamının geleceğine olan inancım tamdır. Belediye Başkanımız Anıl Yetişkin'e mahallemize yapmış olduğu tüm hizmetlerinden dolayı şahsım ve mahallem adına çok teşekkür ediyorum. Mesire alanımız mahallemize ve Efeler'e hayırlı olsun" dedi.

Mesire alanının yapımında emeği geçen tüm belediye personeline teşekkür ederek sözlerine başlayan Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, "Bizler bu yola çıkarken bir amaçla yola çıktık. Keyifli alanlar oluşturmayı Özlem başkanımızdan öğrendik. Onun da Mimar Sinan ve Aydın Tekstil Parkları olmak üzere Aydın'da iki tane büyük eseri var. Biz de kendi adımıza vatandaşların hizmetinde kullanılmak üzere güzel bir mesire alanı yapmak istedik. Kardeşköy'de bu alanı tespit ettikten sonra hemen çalışmalara başladık ve çok da keyifli bir alan oluşturduk. Davetimize icabet edip burada bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da, "Bu ekonomik şartlarda vatandaşlarımız artık sinemaya gidemiyor, kafeteryalara gidemiyor. Bir baba hafta sonunda ailesi ile birlikte bir yere gidemiyor. İşte onun için bu tür alanlar çok önemli. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmalarının ardından kesilen açılış kurdelesi ile Kardeşköy Mesire Alanı vatandaşların hizmetine açılırken törene; Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, AYESOB Başkanı Muhammet Ali Künkcü, Kardeşköy Mahalle Muhtarı Yusuf Alvan, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, belediye birim müdürleri, siyasi parti başkanları, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın'ın Efeler İlçesinde Yeni Mesire Alanı Hizmete Açıldı - Son Dakika

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