Aydın\'ın Koçarlı ilçesinde Elif Tosun Parkı açıldı

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Aydın'ın Koçarlı ilçesinde geçtiğimiz Haziran ayında hayatını kaybeden 10 yaşındaki Elif Tosun'un ismi Belediye Başkanı Özgür Arıcı tarafından bir parka verildi.

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, serinlemek için girdiği gölette boğularak hayata veda eden ve Koçarlıyı yasa boğan Elif Tosun'un ismini yaşatmak için ailesi ile görüşmesinin ardından Yeni Mahalle'de bulunan parka Elif'in ismi yaşatmaya başlandı. Yenilenen parkın Elif Tosun Parkı olarak açılışı gerçekleştirildi.

Koçarlı Belediye Meclisinden alınan karar ile Elif Tosun'un adı parka verilmesi kararlaştırıldı. Elif Tosun Parkı tabelası parka asılarak küçük Elifin ismi ölümsüzleştirildi.

Elif Tosun Parkının açılışı Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı ve Elif Tosun'un annesi Yasemin, Babası Ejder ile kardeşleri katıldı. Belediye Başkan Yardımcısı Raci Aydemir ve meclis üyeleri de açılışta hazır bulundu.

Acılı baba Ejder Tosun, kızının ismini parka yaşatan Belediye Başkanı Özgür Arıcı'ya ve emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Belediye Başkanımız her zaman yanımızdaydı ve acımızı paylaştı. Bazen küçük dokunuşlar büyük mutluluklar getirir. Acımızı paylaşarak bizi mutlu eden başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmasında bugünün kendileri için başka anlam taşıdığını ifade eden Başkan Arıcı ise, "Küçük yaşında yaşama veda eden Elif Tosun kardeşimizin adını verdiğimiz parkımızın açışını gerçekleştirdik. Elif'in ismi bu parkta koşan kardeşlerinin gülüşlerinde yaşayacak. Rahat Uyu Elif. Elifimize tekrardan Allah'tan rahmet diliyorum" dedi. - AYDIN