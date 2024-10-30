Aydın\'ın Köşk ilçesinde iki mahalleye doğalgaz arzı başladı

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Aydın'ın Köşk ilçesinde devam eden doğalgaz çalışmalarında iki mahalle daha doğalgaza kavuştu.

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Kıymetli hemşehrilerim; Serdaroğlu ve Altıeylül Mahallelerimizin ardından altyapı çalışması tamamlanan Soğukkuyu ve Çarşı Mahallelerimizde de bugün itibariyle doğalgaz arzı başladı. Çevre dostu yakıt doğalgaz hizmetinin ilçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - AYDIN