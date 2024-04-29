Aydın'ın Kuyucak ilçesinde 'Geleneksel Dede Hayrı' yoğun katılımla gerçekleştirildi - Son Dakika
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Aydın'ın Kuyucak ilçesinde 'Geleneksel Dede Hayrı' yoğun katılımla gerçekleştirildi

Aydın\'ın Kuyucak ilçesinde \'Geleneksel Dede Hayrı\' yoğun katılımla gerçekleştirildi

Aydın'ın Kuyucak ilçesine bağlı Karapınar Mahallesi'nde düzenlenen 'Geleneksel Dede Hayrı' etkinliği, bu yıl da yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Binlerce kişi, aynı sofrada buluşarak dua etti ve hasret giderdi. Hayır cemiyetinden nasiplenmek isteyen yüzlerce kişi çevre illerden yaylaya akın etti. Kazanlar dolusu keşkek, aşure ve çeşitli yemekler pişirildi. Hayırda dost ve akrabalar bir araya gelirken, çocuklar da yaylada oyunlar oynayıp eğlendi. Hayrın öncülüğünü yapan Mustafa Karaca, genç kuşağın da bu geleneği sürdürmesini istedi ve katılımcılara teşekkür etti.

29.04.2024 17:50
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Aydın'ın Kuyucak ilçesine bağlı kırsal Karapınar Mahallesi'nde bu sene 39'uncusu düzenlenen 'Geleneksel Dede Hayrı' bu yıl da yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Yaylada aynı sofrada buluşan binlerce kişi hem dua etti, hem de hasret giderdi. 'Ömür Yaylası' olarak da bilinen Karapınar Mahallesi'ndeki Karaca ailesinin öncülüğünde yapılan, köylülerin ve hayırseverlerin destekleriyle zenginleşen hayır cemiyetinden nasiplenmek isteyen yüzlerce kişi çevre il, ilçe ve köylerden yaylaya akın etti. Baharın güzelliklerinin de yaşandığı hayır gününde, kazanlar dolusu keşkek, aşure ve çeşitli yemekler pişirildi. Kuran-ı Kerim ve duaların okunduğu hayırda uzun zamandır birbirini göremeyen dost ve akrabalar da hasret giderdi. Çocuklar da bahar havasını fırsat bilip gönüllerince yaylada oyunlar oynayıp, doyasıya eğlendiler.

Mahallenin ileri gelenlerinden hayrın öncülüğünü yapan Mustafa Karaca, 39 sene önce başlayan bu hayır işinin her geçen yıl daha da büyüyerek bu günlere geldiğini belirterek, genç kuşağın da bu geleneği sürdürmesini istedi. Herkesin elinden geldiğince bu hayra destek olmaya çalıştığını belirten Karaca, "Bu hayır işini duyup bizi tanımayan kişiler bile destek vermeye başladı. Katılım her geçen sene daha da artıyor. İnsanımızın manevi değerlerine ve geleneklerine ne kadar bağlı olduğunu bir kez daha görmüş olduk" ifadelerini kullanarak katılan herkese teşekkür etti.

Mevlid, ilahi ve Kuran-ı Kerim tilaveti okunup, dualar edildikten sonra dağıtılan yemekler kısa sürede tükenirken, davete katılanlar yemekten sonra yayla içerisinde aileleriyle beraber güzel bir gün geçirdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın'ın Kuyucak ilçesinde 'Geleneksel Dede Hayrı' yoğun katılımla gerçekleştirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'ın Kuyucak ilçesinde 'Geleneksel Dede Hayrı' yoğun katılımla gerçekleştirildi - Son Dakika
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