Aydın\'ın tarihi Kemalpaşa Mahallesi Samoslu misafirleri ağırladı

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Aydın'ın Söke ilçesinde bulunan tarihi Kemalpaşa Mahallesi, Samos'tan gelen misafirleri ağırladı.

Samoslu konuklar, Kemalpaşa Mahallesi'nin tarihi dokusunu ve kültürel zenginliklerini yakından tanıma fırsatı buldu. Gezide, tarihi yapılar ve bölgede yapılan restorasyon çalışmaları hakkında bilgiler verildi.

Tarihinde Rum vatandaşlara ev sahipliği yapmış, mübadelenin izlerini taşıyan Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunan ve Söke Belediyesi tarafından restore edilerek işlevsellik kazandırılan tarihi yapıları dikkatle inceleyen Samoslu konuklar, hayranlıklarını gizleyemedi. Özellikle en görkemli yapılardan biri olan Uzbek Konağı, en çok ilgilerini çeken yapı oldu.

Turizm rehberi Mehmet Ergaz eşliğinde Söke'ye konuk olan 63 kişilik Samoslu grup; Kemalpaşa Mahallesi öncesinde Doğanbey, Karina ve Güllübahçe Mahallelerini de ziyaret etti. - AYDIN