Aydın'ın tarihi Kemalpaşa Mahallesi Samoslu misafirleri ağırladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Aydın'ın tarihi Kemalpaşa Mahallesi Samoslu misafirleri ağırladı

Aydın\'ın tarihi Kemalpaşa Mahallesi Samoslu misafirleri ağırladı

Aydın'ın Söke ilçesinde bulunan tarihi Kemalpaşa Mahallesi, Samos'tan gelen misafirleri ağırladı. Samoslu konuklar, Kemalpaşa Mahallesi'nin tarihi dokusunu ve kültürel zenginliklerini yakından tanıma fırsatı buldu. Gezide, tarihi yapılar ve bölgede yapılan restorasyon çalışmaları hakkında bilgiler verildi.

24.06.2024 16:55  Güncelleme: 16:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Söke ilçesinde bulunan tarihi Kemalpaşa Mahallesi, Samos'tan gelen misafirleri ağırladı.

Samoslu konuklar, Kemalpaşa Mahallesi'nin tarihi dokusunu ve kültürel zenginliklerini yakından tanıma fırsatı buldu. Gezide, tarihi yapılar ve bölgede yapılan restorasyon çalışmaları hakkında bilgiler verildi.

Tarihinde Rum vatandaşlara ev sahipliği yapmış, mübadelenin izlerini taşıyan Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunan ve Söke Belediyesi tarafından restore edilerek işlevsellik kazandırılan tarihi yapıları dikkatle inceleyen Samoslu konuklar, hayranlıklarını gizleyemedi. Özellikle en görkemli yapılardan biri olan Uzbek Konağı, en çok ilgilerini çeken yapı oldu.

Turizm rehberi Mehmet Ergaz eşliğinde Söke'ye konuk olan 63 kişilik Samoslu grup; Kemalpaşa Mahallesi öncesinde Doğanbey, Karina ve Güllübahçe Mahallelerini de ziyaret etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Kemalpaşa, Aydın, Söke, Kültür, Turizm, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın'ın tarihi Kemalpaşa Mahallesi Samoslu misafirleri ağırladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:30 Bakanlık duyurdu Bedelli askerlik ücretlerine zam geliyor Bakanlık duyurdu! Bedelli askerlik ücretlerine zam geliyor
17:21 Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu kameralar karşısında halefini açıkladı Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu kameralar karşısında halefini açıkladı
17:03 Bakan Şimşek’le görüşen CHP’li Karatepe: Asgari ücretin artırılacağı yönünde izlenim göremedim Bakan Şimşek'le görüşen CHP'li Karatepe: Asgari ücretin artırılacağı yönünde izlenim göremedim
16:48 Oğlu, PKK’lılarla birlikte insan kaçakçılığından tutuklandı MHP’li Adıgüzel istifa etti Oğlu, PKK'lılarla birlikte insan kaçakçılığından tutuklandı! MHP'li Adıgüzel istifa etti
15:20 Ordu’da muhtar, eşiyle ilişki yaşadığını iddia ettiği azasını öldürdü Ordu'da muhtar, eşiyle ilişki yaşadığını iddia ettiği azasını öldürdü
17:39 Yürekler ağza gelmişti Baygınlık geçiren Barnabas Varga’nın sağlık durumu hakkında açıklama var Yürekler ağza gelmişti! Baygınlık geçiren Barnabas Varga'nın sağlık durumu hakkında açıklama var
17:31 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten CHP-Şimşek görüşmesine ilişkin açıklama AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP-Şimşek görüşmesine ilişkin açıklama
17:04 “Kuduz köpekler Ankara’ya taşındı“ iddiası sonrası tutuklanan Buket Özgünlü hakkında karar çıktı "Kuduz köpekler Ankara'ya taşındı" iddiası sonrası tutuklanan Buket Özgünlü hakkında karar çıktı
16:00 TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’den Arda Güler-Montella arasındaki olaylara ilişkin ilk sözler TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Arda Güler-Montella arasındaki olaylara ilişkin ilk sözler
15:51 3. Charles’ın kız kardeşi Prenses Anne, hastaneye kaldırıldı 3. Charles'ın kız kardeşi Prenses Anne, hastaneye kaldırıldı
15:48 Yılmaz Güney’in hayatı film oluyor İsmail Hacıoğlu başrolü oynayacak Yılmaz Güney'in hayatı film oluyor! İsmail Hacıoğlu başrolü oynayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2024 18:37:19. #1.12#
SON DAKİKA: Aydın'ın tarihi Kemalpaşa Mahallesi Samoslu misafirleri ağırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement