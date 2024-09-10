Aydın\'ın Yenipazar Pidesi\'ne coğrafi işaret

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Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın'ın geleneksel lezzetlerinden olan ve ismini tüm dünyada duyuran 'Yenipazar Pidesi' için coğrafi işaret aldı.

Büyükşehir Belediyesi, Aydın'ın değerlerine sahip çıkmaya devam ediyor. Geçmişte de birçok Aydın'a özgü lezzet için coğrafi işaret alarak marka değeri oluşturan Büyükşehir Belediyesi, Yenipazar Pidesi'ni de koruma altına aldı. Coğrafi işaretin alınmasıyla birlikte ticari üretimde Yenipazar pidesinin mahreç işaretinin ürünün ambalajı üzerinde bulunması gerekecek. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret verilen Yenipazar Pidesi'ne bir standart getirilmesi sağlanırken, Aydın'ın bir lezzetinin daha üretim şartları ve yöntemi en doğru şekilde kayıt altına alınmış oldu.

"Aydın'ın lezzetlerine sahip çıkmayı sürdüreceğiz"

Aydın'a özgü ürünlerin tanıtılması ve tescillenmesi için çalışmalar yürütmeye devam edileceğini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Aydın'ımızın lezzetlerine sahip çıkmaya, tanıtılması için çalışmalar yürütmeye devam ediyoruz. Ünü ülkemizi aşarak tüm dünyaya yayılan Yenipazar Pidesi için coğrafi işaretimizi aldık. Böylece Yenipazar Pidesi'nin de coğrafi işaret tesciline uygun olarak doğru şekilde üretilmesini ve Aydın'dan çıkan bir lezzetin daha en iyi şekilde tanıtılmasını sağlamış olduk. Üreticilerimize verdiğimiz her türlü desteğin yanında, coğrafi işaretli ürün sayısını artırmak için de Aydın ile bağı bulunan her ürünün tescili için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - AYDIN