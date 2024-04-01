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Aydın İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya Güven Tazeleyerek Yeniden Seçildi - Son Dakika
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Aydın İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya Güven Tazeleyerek Yeniden Seçildi

Aydın İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya Güven Tazeleyerek Yeniden Seçildi

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, resmi olmayan sonuçlara göre en yakın rakibine 469 oy fark atarak güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi. Kaya, zaferi İncirliovalılarla birlikte kutladı.

01.04.2024 12:49  Güncelleme: 12:53
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Aydın'ın İncirliova ilçesinde Belediye Başkanı Aytekin Kaya resmi olmayan sonuçlara göre güven tazeleyerek yeniden belediye başkanı olarak seçildi.

2019 yerel seçimlerinde İYİ Parti'den belediye başkanı olarak seçilen ve geçtiğimiz yıl mensubu bulunduğu partiden istifa ederek AK Parti'ye geçen İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya yeniden başkanlığa seçildi. Resmi olmayan sonuçlara göre en yakın rakibi Cumhuriyet Halk Partili Osman Gökmen'e 469 oy fark atarak güven tazeleyen Kaya, seçim galibiyetini İncirliovalılar ile birlikte kutladı. Gecenin geç saatlerine kadar süren kutlamalarda vatandaşlarla buluşan Başkan Kaya, "31 Mart gecesi zafer İncirliova'nın olacak dedik. Her zaman önce kalbinin sesini dinleyen, bu güzel kentin güzel insanlarına inandık. Sevdamıza inandık. Gecemizi gündüzümüze katarak verdiğimiz emeklerimize inandık. İncirliova'ya inandık. Zafer İncirliova'nın oldu. Zafer inanlarındır. Kutlu olsun" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya Güven Tazeleyerek Yeniden Seçildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya Güven Tazeleyerek Yeniden Seçildi - Son Dakika
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