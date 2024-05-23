Aydın Jandarma Komutanlığı, Mutluluğa Kurşun Sıkma Kampanyası Başlattı

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Aydın İl Jandarma Komutanlığı 'Mutluluğa Kurşun Sıkma, Geleceği Karartma' mottosuyla, düğün, nişan, asker eğlencesi, maç ve bayram kutlamaları gibi toplu etkinlikleri kontrol ederek vatandaşları bilgilendiriyor.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen devriyelerde düğün, nişan, asker eğlencesi, maç ve bayram kutlamaları gibi faaliyetlerde 'Mutluluğa Kurşun Sıkma Geleceği Karartma' mottosuyla kontrol edilerek vatandaşlar bilgilendiriliyor. Jandarma ekipleri, kutlamalarda havaya ateş açmanın ciddi tehlikeler oluşturduğuna dikkat çekerek, bu tür davranışların hem can kaybına hem de yaralanmalara yol açabileceği konusunda uyarıda bulunuyor. Kampanya çerçevesinde hazırlanan afiş ve görseller de, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlara asılarak farkındalık oluşturuluyor. - AYDIN