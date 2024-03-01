Aydın Jandarması, Kadına Karşı Şiddet ve Erken Yaşta Evlilik Konularında 4 Bin 530 Kişiyi Bilgilendirdi - Son Dakika
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Aydın Jandarması, Kadına Karşı Şiddet ve Erken Yaşta Evlilik Konularında 4 Bin 530 Kişiyi Bilgilendirdi

Aydın Jandarması, Kadına Karşı Şiddet ve Erken Yaşta Evlilik Konularında 4 Bin 530 Kişiyi Bilgilendirdi

Aydın genelindeki eğitim faaliyetlerine aralıksız devam eden jandarma ekipleri, son 3 ayda 4 bin 530 kişiyi kadına karşı şiddet, erken yaşta evlilik gibi konularda bilgilendirdi. Aydın İl Jandarma Komutanlığı, eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede çalışmalarına 2024 yılında da hız kesmeyen jandarma ekipleri, il genelinde birçok kurum, okul ve işletmeleri ziyaret etti. 'Kadına El Kalkamaz' mottosuyla gerçekleştirilen ziyaretlerde, vatandaşlar kadına yönelik şiddet, 6284 sayılı kanun, KADES, erken yaşta evlilik gibi konularda bilgilendirildi. Son 3 ayda yapılan eğitimlerde ise toplam 4 bin 530 kişiye eğitim verilirken, bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.

01.03.2024 10:21  Güncelleme: 10:23
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Aydın genelindeki eğitim faaliyetlerine aralıksız devam eden jandarma ekipleri, son 3 ayda 4 bin 530 kişiyi kadına karşı şiddet, erken yaşta evlilik gibi konularda bilgilendirdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede çalışmalarına 2024 yılında da hız kesmeyen jandarma ekipleri, il genelinde birçok kurum, okul ve işetmeleri ziyaret etti. "Kadına El Kalkamaz" mottosuyla gerçekleştirilen ziyaretlerde, vatandaşlar kadına yönelik şiddet, 6284 sayılı kanun, KADES, erken yaşta evlilik gibi konularda bilgilendirildi. Son 3 ayda yapılan eğitimlerde ise toplam 4 bin 530 kişiye eğitim verilirken, bilgilendirme broşürleri dağıtıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın Jandarması, Kadına Karşı Şiddet ve Erken Yaşta Evlilik Konularında 4 Bin 530 Kişiyi Bilgilendirdi - Son Dakika

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