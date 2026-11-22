Aydın'ın Karacasu ilçesinde Dünya Antimikrobiyal Farkındalık Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikle, bilinçsiz antibiyotik kullanımının oluşturabileceği risklere dikkat çekildi.

Karacasu İlçe Devlet Hastanesi'nde 18-24 Kasım Dünya Antimikrobiyal Farkındalık Haftası dolayısıyla bilgilendirme standı açıldı. Antimikrobiyal direnç ve akılcı antimikrobiyal kullanımı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, vatandaşlara doğru ilaç kullanımı konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından antimikrobiyal direnç konusunda farkındalığı artırmak ve doğru kullanım alışkanlıklarını teşvik etmek amacıyla ilan edilen haftanın 2026 yılı teması ise "Tek sağlık, tek eylem. Antimikrobiyal direnci şimdi önleyin" olarak belirlendi. Etkinlikte, antimikrobiyal ilaçların gereksiz ve bilinçsiz kullanımının yol açabileceği sağlık risklerine dikkat çekilirken, antibiyotiklerin yalnızca hekim önerisi doğrultusunda ve uygun şekilde kullanılması gerektiği vurgulandı. Antimikrobiyal dirençle mücadelenin yalnızca sağlık çalışanlarının değil, toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğunda olduğu mesajı verildi.