Aydın Karacasu'da yol çalışmasının tozu incir bahçelerine 257 bin TL zarar verdi - Son Dakika
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Aydın Karacasu'da yol çalışmasının tozu incir bahçelerine 257 bin TL zarar verdi

Aydın Karacasu\'da yol çalışmasının tozu incir bahçelerine 257 bin TL zarar verdi
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Aydın'ın Karacasu ilçesine bağlı Yaykın Mahallesi'nde yol yapım çalışmaları sırasında oluşan yoğun toz ve hafriyat, incir bahçelerinde yüzde 70 oranında zarara yol açtı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün raporuna göre maddi kayıp 257 bin 705 TL olarak hesaplanırken, üreticiler zararlarının karşılanmasını istiyor.

Haber: Özgür DEDEOLUK

(AYDIN) - Aydın'ın Karacasu ilçesine bağlı Yaykın Mahallesi'nde yol yapım çalışmaları sırasında oluşan yoğun toz ve hafriyatın incir bahçelerinde yüzde 70 oranında zarara yol açtı. Üreticiler, Karacasu Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne başvurarak zararın raporlanmasını talep etti. Zararın, 257 bin 705 TL maddi kayba neden olduğu Müdürlükçe ifade edilirken, üreticiler zararlarının karşılanmasını istedi.

Aydın'ın Karacasu ilçesine bağlı Yaykın Mahallesi'nde yürütülen yol yapım çalışmaları sırasında oluşan yoğun toz ve hafriyat, incir üreticilerinin bahçesinde büyük çaplı zarara yol açtı. Üretici Erdal Kocabıyık'ın talebi üzerine 17 Ağustos tarihinde Yaykın Mahallesi, Çiftlik Karagedik mevkiindeki 106/1 numaralı parselde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ziraat mühendisleri inceleme yaptı.

İnceleme sonrası hazırlanan Zarar Tespit Raporu'nda "25 dekarlık kuru tarım arazisinde 9-10 yaşlarında yaklaşık 825 adet Sarılop çeşidi incir ağacı bulunduğu tespit edildi. ?Parsel bitişiğindeki yol çalışması nedeniyle oluşan yoğun toz ve hafriyatın, hakim rüzgar yönüyle bahçeye taşındığı; bu durumun ilek sineklerinin meyveye girişini engelleyerek dölleme faaliyetini durdurduğu ve meyve tutumunu olumsuz etkileyerek hastalıklara yol açtığı belirlendi" ifadeleri yer aldı.

?İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce verilen raporda ?dekar başına net gelir 14 bin 726 TL, ?25 dekar toplam net gelir 368 bin 150 TL, tahmini zarar oranı yüzde 70 ?ve hesaplanan tahmini zarar tutarı 257 bin 705 TL olarak kayıtlara geçti.

Çalışma sırasında önlemi alınmaması nedeniyle bir yıllık emeğinin heba olduğunu belirten üretici Erdal Kocabıyık, mağduriyetini şu sözlerle dile getirdi:

"Yolumuz yapıldı, güzel oldu, emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Ancak tam ilek döneminde çekilen toz ve taş yüzünden incirlerimiz döküldü. Bu bahçeden normalde 5-6 ton kaliteli rekolte alıyorduk. Sadece bu yıl ilekleme için 3 defa asım yaptım ve 100 bin liradan fazla para harcadım. Şu an ağaçlarda başında 100 bin liralık incir bile kalmadı. ?İlçe Tarım Müdürlüğü gelip inceleme yaptı ve yüzde 70 zarar raporu verdi. Ağaçlarımızın yarısından fazlasında ürün yok, döküldü. Belediyeden veya ilgili firmadan yetkililerin gelip durumu yerinde tespit etmesini ve zararımızın karşılanmasını istiyoruz. Yol yapım çalışması incirlerin ilekleme döneminde olduğu için incir bahçelerinin olmadığı arterden başlayabilirdi."

"TOZ GÖRMEYEN BAHÇELERDE BU ZARAR YOK"

Arazisinde zarar oluşan Erkan Kocabıyık da "Bir yıldır mahsullerimizin gözüne bakıyoruz. Yol çalışması oldu bu yıl, tam incirlerin ilek zamanında. Bu yol yapımı sırasında bu ileklere zarar verdi, bu mahsule zarar verdi. İncirimiz şu anda yüzde 20, yüzde 30 anca var yani geçtiğimiz yıllara göre. Tozdan kaynaklandı. Bu sorun üst taraftaki bahçelerde yok. Rüzgarın tozu estiği taraflarda bu sorun var. Yetkililerden bu sorunun giderilmesini talep ediyoruz. 14 yıllık bahçemizde bu yıl ilk kez oldu. Tozdan böyle olacağını bilmiyorduk" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Aydın Karacasu'da yol çalışmasının tozu incir bahçelerine 257 bin TL zarar verdi - Son Dakika

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