Aydın Karacasu\'da zeytin 70 liradan 20-25\'e düşünce çoğu üretici hasadı bıraktı

Haber: Özgür DEDEOLUK

(AYDIN) - Aydın'ın Karacasu ilçesinde tüccar Gülsüm Bilir, zeytin fiyatlarının geçen sezona göre 70 liradan 20-25 liraya kadar gerilediğini, artan üretim maliyetleri nedeniyle üreticilerin hasat yapamaz hale geldiğini söyledi. Dokuz yıldır zeytin alım satımı yaptığını belirten Bilir, "Çoğu toplamayı bıraktı. Yevmiye kurtarmadıktan sonra 'Kuşlar yesin' diyorlar. Devletimiz el atsın" diye konuştu.

Karacasu ilçesine bağlı Yenice Mahallesi'nde zeytin hasadı, düşen fiyatlar ve yükselen maliyetlerin gölgesinde sürüyor. Bölgede dokuz yıldır zeytin tüccarlığı yapan, 47 yaşındaki iki çocuk annesi Gülsüm Bilir, üreticilerin gelirlerinin giderlerini karşılamadığını belirterek yetkililere ve ziraat odalarına çağrıda bulundu.

"ÇİFTÇİ VARSA BİZ VARIZ"

Bilir, şunları söyledi:

"Kadın alıcı olarak 9 yıldır bu işi yapıyorum. Böyle bir yılı hiç görmedim. Durum anlatılacak gibi değil. Durumlar çok kötü. Devletimiz ne olur, el atsın. Her ilçenin belediye başkanları, ziraat odası başkanları birleşsinler, bir şeyler yapsınlar, yukarılara iletsinler. Yoksa bu işin içinden çıkılmaz. Köylü olmazsa biz yokuz. Çiftçi varsa biz varız, çiftçi yoksa biz yokuz. 2 yıl önce sattığımız paraya bu yıl ürünü satamıyoruz.

Bütün ülkede zeytin çok. Dışarıdan zeytin girdiğini düşünüyoruz. Köylüler firmalara ulaşıp bir şey diyemedikleri için burada sorumlu biz oluyoruz. Çok zor durumda kalıyoruz. Önceden paraları dahi peşin ödüyorduk. Şu an peşin para ödemesi dahi yapamıyoruz. 10 günlük, aylık ödeme yapabiliyoruz. Burası kaba bölgesi. Herkesin elinde tonlarca kaba var. O da 20 lira ve yevmiye parasını kurtarmıyor. Zeytinyağı da para etmiyor, o da çok kötü durumda. Yağhanede sıktırma parası 4 bin lira. Bir ton sıktırma parası 4 bin lira. Çiftçi ne yapacağını şaşırdı."

"ÇOĞU ÜRETİCİ TOPLAMIYOR"

Ortalaması 70 lira olan zeytin 20-25 lira oldu. Bugün yine fiyat düştü. 5 lira daha geriye geldi. Şu an bu köylü bu kredilerini nasıl ödeyecek? Bu borçlarını nasıl ödeyecek? Kimse de el atmıyor. Yazık değil mi? 8 işçisi vardı. 1100 küsur zeytin döktü. Geriye elinde 1000 lira, 2 bin lira para kaldı. 'Toplamayacağım' dedi. Biz de alıcı olarak zor durumdayız. Ben günlük 20 ton tonaj yapıyordum, bu sene 7-8 tona düştü" ifadelerini kullandı.

Üreticinin eline geçen paranın giderler düşüldüğünde çok azaldığını anlatan Bilir, bir üreticinin teslim ettiği zeytin üzerinden örnek verdi.

Bilir, "734 kilo zeytin teslim etti. Bu, 21 bin 300 lira tutuyor. İşçi, mazot gibi giderleri düşünce elinde 3-4 bin lira gibi bir para kalıyor. Bu da eşek ve domat zeytini olduğu için kaldı. Kaba zeytin olsa üstüne para da kalmazdı. Bu bölgenin ağırlığı kaba zeytin. İşçi biterse Türkiye biter. Köylü olmasa şehirli olamaz" diye konuştu.