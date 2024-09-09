Kaymakam Taşkın'dan Esnafa Destek Ziyareti - Son Dakika
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Kaymakam Taşkın'dan Esnafa Destek Ziyareti

Kaymakam Taşkın\'dan Esnafa Destek Ziyareti

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde Kaymakam Ramazan Taşkın ilçe esnafıyla bir araya geldi. Taşkın ilçe genelinde gerçekleştirdiği esnaf ziyaretleri kapsamında esnaflara hayırlı işler dileklerini ileterek vatandaşlarla samimi bir sohbet gerçekleştirdi.

09.09.2024 13:59
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Aydın'ın Koçarlı ilçesinde Kaymakam Ramazan Taşkın ilçe esnafıyla bir araya geldi. Taşkın ilçe genelinde gerçekleştirdiği esnaf ziyaretleri kapsamında esnaflara hayırlı işler dileklerini ileterek vatandaşlarla samimi bir sohbet gerçekleştirdi.

Koçarlı Kaymakamı Taşkın'ın gerçekleştirdiği ziyaretler, ilçede esnaf ve vatandaşlar arasında büyük bir memnuniyetle karşılandı. İlçenin farklı noktalarında faaliyet gösteren esnafları tek tek ziyaret eden Kaymakam Taşkın, esnafın ilçedeki ticari faaliyetleri sürdürürken karşılaştıkları sorunları dinledi ve bu sorunların çözümü için ilgili kurumlarla koordinasyon içinde olacaklarını belirtti. Kaymakam Ramazan Taşkın, esnaf ziyaretleri sırasında yalnızca dükkan sahipleriyle değil, aynı zamanda alışveriş için orada bulunan vatandaşlarla da bir araya geldi.

Kaymakam Taşkın, ilçenin ekonomik canlılığının korunması için yerel esnafın önemine dikkat çekerek, "Yerel esnafımız, ilçemizin ticari hayatının bel kemiğidir. Onların başarılı olması, ilçemizin de ekonomik olarak gelişmesi anlamına gelir" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Politika, Koçarlı, Ekonomi, Güncel, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kaymakam Taşkın'dan Esnafa Destek Ziyareti - Son Dakika

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