Aydın Kitap Fuarı, Ziyaretçi Akınına Uğradı - Son Dakika
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Aydın Kitap Fuarı, Ziyaretçi Akınına Uğradı

Aydın Kitap Fuarı, Ziyaretçi Akınına Uğradı

Aydın Kitap Fuarı, çevre illerden ve Aydın'ın tüm ilçelerinden gelen binlerce ziyaretçi ile kapılarını açtı. Öğrenciler yazarlarla buluşma şansı yakalarken, etkinlikte düzenlenen söyleşiler de büyük beğeni topladı.

22.11.2024 17:13  Güncelleme: 17:15
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Aydın Kitap Fuarı, çevre illerden ve Aydın'ın tüm ilçelerinden gelen binlerce ziyaretçinin katılımıyla devam ediyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Fuar Aydın alanında düzenlenen fuarı 7'den 70'e her yaştan vatandaş ziyaret ediyor.

İlk ve ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri de fuara yoğun ilgi gösteriyor. Aydın Kitap Fuarı'na katılan öğrenciler, severek okudukları yazarlar ile tanışma şansına erişiyor, kitaplarını imzalatarak unutulmaz hatıralara sahip oluyor. Aydın Kitap Fuarı'na katılarak söyleşiler düzenleyen yazar, sanatçı ve bilim insanlarının sunumları da vatandaşlar tarafından beğeniyle karşılanıyor.

"Özlem Hanıma çok teşekkür ederim"

Öğrencileri ile birlikte Aydın Kitap Fuarı'nı ziyaret eden sınıf öğretmeni Gamze Güngördü, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. Güngördü, "Çok güzeldi, beklediğimin çok üstündeydi. Yazarların burada olması muhteşem bir şey. Çocuklar kitapları okuyorlar mutlaka ama yazarlarını pek bilmiyorlar. Bizzat yazarlardan kitapları alıp imzalatmaları muhteşem bir şeydi, en değerlisi buydu bence. Kesinlikle okumayı özendirmek adına ve farkındalık oluşturmak adına muhteşem oldu, çocuklar 1'inci sınıf olmasına rağmen getirdim. Gerçekten güzel bir fırsattı, kaçırmalarını istemedim. Çok güzeldi, ben Özlem Hanıma da çok teşekkür ediyorum. En güzeli de bizleri ücretsiz bir şekilde okulumuzdan aldı, buraya kadar getirdi, fuarımızı gezdik. Bu hizmet için de ben Özlem Hanıma çok teşekkür ediyorum" dedi.

Yerel yazarlar Aydın Kitap Fuarı'nda

Birçok yerel yazar da Aydın Kitap Fuarı'na katılarak okurları ile buluştu. Efeler ilçesinde yaşayan ve serebral palsi hastalığı nedeniyle ellerini ve ayaklarını kullanamadığı için burnuyla yazdığı eseri 'Herkes Beni Engelli Sanıyo!' için imza günü düzenleyen Mustafa Erol, "Fuar çok güzel, çok beğendik fuarı. Özlem Başkanımıza çok teşekkür ederim, her yıl olmasını istiyoruz" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın Kitap Fuarı, Ziyaretçi Akınına Uğradı - Son Dakika

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