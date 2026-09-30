Aydın Koçarlı'da İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü öğrencilere gıda israfını anlattı - Son Dakika
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Aydın Koçarlı'da İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü öğrencilere gıda israfını anlattı

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Aydın Koçarlı\'da İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü öğrencilere gıda israfını anlattı
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Aydın'ın Koçarlı ilçesinde Hafize-Mehmet Küçük İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine yönelik gıda israfı eğitimi düzenlendi. Koçarlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelince verilen eğitimde öğrencilere gıdanın korunması ve sürdürülebilir tüketim alışkanlıkları anlatıldı.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde Hafize- Mehmet Küçük İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine yönelik gıda israfı konusunda eğitim düzenlendi.

Koçarlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından gerçekleştirilen eğitimde öğrencilere, gıdanın üretim aşamasından tüketiciye ulaşıncaya kadar geçen süreçte ortaya konulan emek ve kaynaklar anlatıldı. Tarladan sofraya kadar uzanan süreçte gıdanın korunmasının önemine dikkat çekildi. Eğitim programında gıda kaybı ve israfının önlenmesine yönelik yapılabilecekler konusunda da bilgiler paylaşıldı. Öğrencilere, ihtiyaçtan fazla gıda satın almamak, mevcut gıdaları uygun şartlarda muhafaza etmek ve tüketilebilecek miktarda yemek hazırlamak gibi günlük yaşamda uygulanabilecek sürdürülebilir tüketim alışkanlıkları aktarıldı.

Gıda israfının yalnızca tüketilen yiyeceklerin çöpe atılmasıyla sınırlı olmadığı, üretimden tüketime kadar geçen süreçte kullanılan su, enerji, emek ve diğer kaynakların da dikkate alınması gerektiği konusunda öğrenciler bilgilendirildi. Programda, doğal kaynakların korunması ve gelecek nesillere aktarılması açısından gıda israfının azaltılmasının önemine dikkat çekilirken, öğrencilerin günlük yaşamlarında daha bilinçli tüketim alışkanlıkları edinmelerine yönelik çeşitli bilgiler verildi.

Koçarlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin öğrencilerle gerçekleştirdiği eğitim programı, gıda kaybı ve israfı konusunda farkındalık oluşturulmasına yönelik bilgilendirmelerin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA
Mehmet KüçükKoçarlıEğitimTarımYerelAydınÇevreYaşamSon Dakika

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SON DAKİKA: Aydın Koçarlı'da İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü öğrencilere gıda israfını anlattı - Son Dakika
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