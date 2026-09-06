Aydın Köşk'te kurtuluşun 104. yıl dönümü törenle kutlandı, çelenk sunuldu - Son Dakika
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Aydın Köşk'te kurtuluşun 104. yıl dönümü törenle kutlandı, çelenk sunuldu

Aydın Köşk\'te kurtuluşun 104. yıl dönümü törenle kutlandı, çelenk sunuldu
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Aydın'ın Köşk ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü, Kent Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Törende kaymakam ve belediye başkanı Atatürk büstüne çelenk sundu, halk oyunları gösterileri yapıldı.

Aydın'ın Köşk ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıldönümü dolayısıyla Kent Meydanı'nda gurur ve coşkuyla kutlandı.

İlçe meydanında gerçekleştirilen törende Atatürk büstüne Köşk Kaymakamı Hasan Taş ve Belediye Başkanı Nuri Güler tarafından çelenk konuldu, saygı duruşu sonrası da İstiklal Marşı okundu. Köşk Halk Eğitim Müdürü Zülfü Öztek, tarafından günün anlam ve önemine ilişkin konuşma gerçekleştirildi. Halk oyunları ekibinin gösterileri ile son bulan törene 6 Eylül Kurtuluş günü kutlama programına, Köşk Kaymakamı Hasan Taş, Belediye Başkanı Nuri Güler, İlçe Emniyet Amiri İsa Yılmaz, İlçe J.Komutanı J. Üsteğmen Halil İbrahim Alıç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Sarıbaş, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Selahaddin Serdar Aykut, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mutlu Gürel, Halk Eğitim Müdürü Zülfü Öztek, İlçe Malmüdürü Hetem Erkmen, İlçe Müftüsü Nuri İlkatmış, siyasi parti ilçe başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın Köşk'te kurtuluşun 104. yıl dönümü törenle kutlandı, çelenk sunuldu - Son Dakika

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