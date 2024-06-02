Aydın Kuyucak'ta İncir Bahçelerinde Hastalık ve Zararlı Kontrolü Yapıldı - Son Dakika
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Aydın Kuyucak'ta İncir Bahçelerinde Hastalık ve Zararlı Kontrolü Yapıldı

Aydın Kuyucak\'ta İncir Bahçelerinde Hastalık ve Zararlı Kontrolü Yapıldı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından incir bahçelerinde kapsamlı bir hastalık ve zararlı kontrolü gerçekleştirildi. İncir ağaçlarının sağlığının korunması ve ürün verimliliğinin artırılması amacıyla yapılan kontrollerde, çiftçilere hastalık ve zararlıların yayılmasını önlemek için gerekli önlemler ve mücadele yöntemleri hakkında detaylı bilgi verildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, incir üreticilerine yönelik eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının devam edeceğini belirterek, sorun yaşayan üreticilerin müdürlükle iletişime geçmelerini tavsiye etti.

02.06.2024 14:39
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Aydın'ın Kuyucak ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından incir bahçelerinde kapsamlı bir hastalık ve zararlı kontrolü gerçekleştirildi.

Aydın'ın önemli tarım ürünlerinden biri olan incir, bölge ekonomisine büyük katkı sağlıyor. İncir ağaçlarının sağlığının korunması ve ürün verimliliğinin artırılması büyük bir önem taşıyor. Bu kapsamda Kuyucak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, rutin kontrollerini sürdürerek çiftçilere gerekli teknik destekleri sunuyor. İlgili teknik personel tarafından ilçedeki incir bahçelerinde yapılan kontrollerde karşılaşılan hastalıklar ve zararlılar tespit edilerek, bu sorunlara karşı alınması gereken önlemler çiftçilere aktarıldı. Ayrıca, çiftçilere hastalık ve zararlıların yayılmasını önlemek amacıyla yapılması gereken kültürel ve kimyasal mücadele yöntemleri hakkında detaylı bilgi verildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, incir üreticilerine yönelik eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının devam edeceğini belirterek, bahçelerinde sorun yaşayan üreticilerin müdürlükle iletişime geçmelerini tavsiye etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın Kuyucak'ta İncir Bahçelerinde Hastalık ve Zararlı Kontrolü Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın Kuyucak'ta İncir Bahçelerinde Hastalık ve Zararlı Kontrolü Yapıldı - Son Dakika
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