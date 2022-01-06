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Aydın Lisesi'nin 'Kariyer Günleri Projesi' devam ediyor - Son Dakika

Aydın Lisesi'nin 'Kariyer Günleri Projesi' devam ediyor

06.01.2022 11:10
Aydın Lisesi'nin 'Kariyer Günleri Projesi' devam ediyor

Aydın Lisesi'nin bu eğitim öğretim yılında düzenlediği 'Kariyer Günleri Projesi' tüm hızıyla uygulanmaya devam ediyor.

Aydın Lisesi'nin bu eğitim öğretim yılında düzenlediği 'Kariyer Günleri Projesi' tüm hızıyla uygulanmaya devam ediyor.

Makine mühendisliği hakkında öğrencilere bilgi aktaran özel bir firmanın sahibi Hakkı Gözlüklü, programda öğrenciler tarafından yöneltilen makine mühendisliği ve iş dünyası ile ilgili soruları yanıtlayıp, öğrencilere yeni fikirler üretmelerini ve ürettikleri fikirleri mutlaka hayata geçirmelerinin önemli olduğunu belirterek okul ve sosyal hayatlarında başarılar diledi.

Projenin öğrenciler tarafından benimsendiğini belirten Aydın Lisesi Müdürü Serkan Akyol, "Öğrencilerin gelecek hayallerini kurmalarını destekleyen 'Kariyer Günleri' projesinin yükseköğrenime geçmeye ve iş hayatına atılmaya hazırlanan öğrencilerimizin iş dünyasını tanımalarını sağlarken, gerek özel sektör gerek kamu sektöründeki kurumlar ile öğrencilerimiz arasında birebir iletişim ortamı oluşturma gayretindeyiz. Proje ile öğrencilerimize iş dünyasından çeşitli isimlerle buluşma fırsatı sağlamasının yanında, öğrencilerimizde kariyer bilincini oluşturmak ve onlara bu konuda bir bakış açısı kazandırmak, meslek seçimi için doğru tercihler yapmalarını sağlamak, kişisel gelişim süreçlerine katkıda bulunarak mezuniyet sonrası karar verme aşamasında daha sağlıklı tercihler yapabilmelerine yardımcı olmak amaçlanmaktadır. Akademisyenlerin, uzmanların ve sektör temsilcilerinin eğitmenliğinde gerçekleştirilen Kariyer Eğitim Günleri'nde başarı ve yaşanmışlık öyküleri gençlere aktarılıyor. Ayrıca özel sektörün önemli temsilcileri gençleri kariyerlerinde başarıya ulaştıracak bilgiler veriyorlar" dedi. - AYDIN

Aydın Lisesi'nin 'Kariyer Günleri Projesi' devam ediyor
Aydın Lisesi'nin 'Kariyer Günleri Projesi' devam ediyor

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Aydın, Okul, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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