Aydın protokolü bayramlaştı - Son Dakika
Aydın protokolü bayramlaştı

Aydın protokolü bayramlaştı
20.03.2026 12:26
Aydın'da Ramazan Bayramı resmi bayramlaşma töreni Aydın Valisi Yakup Canbolat'ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Aydın'da Ramazan Bayramı resmi bayramlaşma töreni Aydın Valisi Yakup Canbolat'ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Aydın Valiliği tarafından kurum amirleri ve siyasi parti temsilcileri başta olmak üzere Aydın protokolünün katılımıyla bayramlaşma töreni düzenlendi. Aydın Valiliği ev sahipliğinde gerçekleştirilen bayramlaşma programına yoğun bir katılım olurken, protokol üyeleri ile bir araya gelen Vali Canbolat, katılımcılar ile tek tek tokalaşarak bayramlarını kutladı.

Bayramların birleştirici gücüne dikkat çeken Vali Canbolat; "Milli ve manevi duyguların en üst seviyede hissedildiği, birlik ve beraberliğimizin güçlendiği Ramazan Bayramı'na ulaşmanın huzuru içerisindeyiz. Bayramlar, sevgi, saygı, hoşgörü ve dayanışmanın pekiştiği, dargınlıkların unutulduğu, gönüllerin bir olduğu müstesna zamanlardır. Ramazan Bayramı'nın getirdiği manevi atmosferi en güzel şekilde değerlendirerek, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı daha da güçlendirmeli, paylaşmanın ve dayanışmanın mutluluğunu hep birlikte yaşamalıyız. Özellikle yaşlı, hasta, kimsesiz ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı hatırlamak, onların gönüllerine dokunmak bayramın anlamını daha da derinleştirecektir. Bu mübarek günler vesilesiyle aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Gerçekleştirilen bayramlaşma törenine Aydın Valisi Yakup Canbolat'ın yanı sıra Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Polat Bora Mersin ile siyasi parti temsilcileri ve kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Ramazan Bayramı, Yerel Haberler, Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın protokolü bayramlaştı - Son Dakika

