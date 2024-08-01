Aydın Söke'de çiftçilerin sorunları ve çözüm önerileri tartışıldı - Son Dakika
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Aydın Söke'de çiftçilerin sorunları ve çözüm önerileri tartışıldı

Aydın Söke\'de çiftçilerin sorunları ve çözüm önerileri tartışıldı

Aydın'ın Söke ilçesinde gerçekleştirilen çiftçi toplantısında, çiftçilerin 2024 yılı üretim sezonunda karşılaştıkları sorunlar ele alındı. Toplantıda, hayvancılıkta planlı üretim kapsamında yeni destekleme modeli hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Çiftçiler, su sıkıntıları, zararlılarla mücadele, pazarlama sorunları ve girdi maliyetlerindeki artış gibi konuları gündeme getirerek çözüm önerilerini sundu.

01.08.2024 09:18
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Aydın'ın Söke ilçesi Güllübahçe Mahallesi'nde Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen çiftçi toplantısında, çiftçilerin 2024 yılı üretim sezonunda karşılaştıkları sorunlar ele alındı. Toplantıda, çiftçiler yaşadıkları zorlukları paylaşarak çözüm önerileri ve taleplerini dile getirdi.

Toplantının önemli gündem maddelerinden biri, hayvancılıkta planlı üretim kapsamında yeni destekleme modeli hakkında verilen bilgiler oldu. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, bu modelin detaylarını ve çiftçilere sağlayacağı avantajları anlatarak, destekleme programının nasıl işleyeceği konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

Çiftçiler, tarımsal üretimde karşılaştıkları su sıkıntıları, zararlılarla mücadele, pazarlama sorunları ve girdi maliyetlerindeki artış gibi konuları gündeme getirerek, bu sorunların çözümüne yönelik önerilerini sundular. Ayrıca, yeni destekleme modeli ile ilgili sorularını yetkililere ileterek, destekleme sisteminin daha etkili ve verimli hale getirilmesi için görüşlerini paylaştılar. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın Söke'de çiftçilerin sorunları ve çözüm önerileri tartışıldı - Son Dakika

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