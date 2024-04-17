Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Zeytin Güvesi İlaçlaması İçin Uyarıda Bulundu - Son Dakika
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Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Zeytin Güvesi İlaçlaması İçin Uyarıda Bulundu

Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Zeytin Güvesi İlaçlaması İçin Uyarıda Bulundu

Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, zeytin plantasyonlarında yaşanan verim düşüklüğünü engellemek amacıyla zeytin güvesi zararlısının bulaştığı plantasyonlarda çiçek dökümüne neden olan 'zeytin güvesi çiçek nesliyle' mücadele için ilaçlama zamanının geldiğini belirtti. Üreticilere ilaçlama işlemlerini zamanında ve etkili bir şekilde gerçekleştirmeleri konusunda uyarıda bulunan müdürlük, ayrıca ilaçlama yaparken kullanılacak ürünlerin etiket bilgilerinin dikkatlice okunması ve belirtilen dozlarda kullanılması gerektiğini vurguladı.

17.04.2024 10:26
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Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü kentin zeytin plantasyonlarında yaşanan verim düşüklüğünü engellemek amacıyla üreticilere önemli bir uyarıda bulunurken, zeytin güvesi zararlısının bulaştığı plantasyonlarda çiçek dökümüne neden olan 'zeytin güvesi çiçek nesliyle' mücadele için ilaçlama zamanının geldiği belirtildi.

Aydın'ın önemli ürünlerinden olan zeytinde üreticilere zeytin güvesi zararlısının bulaştığı plantasyonlarda çiçek dökümüne neden olabileceği ve bu durumun zeytin verimini olumsuz etkileyebileceği konusunda bilgilendirme yapıldı. Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri zeytin üreticilerinin ilaçlama işlemlerini zamanında ve etkili bir şekilde gerçekleştirmeleri gerektiğini vurgularken, ayrıca üreticilere ilaçlama yaparken kullanacakları ürünlerin, etiket bilgilerini dikkatlice okumaları ve belirtilen dozlarda kullanmaları konusunda uyarıda bulundu.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz zeytin plantasyonlarında zeytinlerde verim düşüklüğünü engellemek için zeytin güvesi zararlısının bulaştığı plantasyonlarda çiçek dökümüne sebep olan 'zeytin güvesi çiçek nesliyle' mücadele kapsamında yüzde 1-3 çiçek açımın olduğu bahçelerde ilaçlamaya başlanmalıdır" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Zeytin Güvesi İlaçlaması İçin Uyarıda Bulundu - Son Dakika

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