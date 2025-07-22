Aydın Tekstil Park, Yaz Aylarında Aydınlıların Gözdesi

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun kente kazandırdığı Aydın Tekstil Park, yaz aylarında da Aydınlıların uğrak noktası olmayı sürdürüyor.

Parkın içinde yer alan aquapark, sıcak havalarda serinlemek isteyen çocuklar için eğlencenin adresi haline geldi.

Kaydıraklardan akan suyun coşkusuyla neşeye kapılan çocuklar, su oyun alanlarında gönüllerince eğlenirken; veliler de parkın gölgelikli alanlarında dinlenmenin keyfini çıkarıyor. Doğayla iç içe atmosferi, yemyeşil peyzajı ve geniş yürüyüş yollarıyla Tekstil Park, yalnızca bir park değil; Aydınlılar için dört mevsim yaşam alanı sunuyor.

Başkan Çerçioğlu, Tekstil Park'ın her yaş grubuna hitap eden bir cazibe merkezi olduğunu belirtti ve "Çocuklarımızın güvenli ve mutlu zaman geçirmesi bizim için çok önemli. Ailelerimiz gönül rahatlığıyla buraya gelip hem dinleniyor hem de çocuklarının mutluluğunu izliyor. Her yaştan vatandaşımıza yönelik çalışmalarımız, projelerimiz ve yatırımlarımız devam edecek" dedi.

Yazın sıcağında eğlenceyle serinleyen çocuklar ve bu hizmetten memnun kalan aileler, Başkan Çerçioğlu'na teşekkür ederek parkın Aydın'a kazandırılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. - AYDIN