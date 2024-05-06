Aydın Ticaret Odası, şehir tanıtım günlerine tepki gösterdi

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Şehir tanıtım günleri adıyla düzenlenen etkinliklerin hem halk sağlığına hem de yerli esnafa zarar verdiğine dikkat çekerek duruma tepki gösteren Aydın Ticaret Odası (AYTO) Başkanı Hakan Ülken, yapılan görüşmeler sonrasında sorunun Valilik ve Büyükşehir tarafında çözüme kavuşturulduğunu belirtti.

Aydın'da son günlerde şehir tanıtım günleri adıyla gerçekleştirilen etkinliklerin sayısının artması üzerine açıklamalarda bulunan Aydın Ticaret Odası (AYTO) Başkanı Hakan Ülken, açıkta ve maliyetin altına satılan ürünlerin hijyen sorunu oluşturduğuna dikkat çekti. Yaşanan durumun yerel tacir ve esnafın yanı sıra halk sağlığına da zarar verdiğini vurgulayan Ülken, "x" şehir tanıtım günleri adı altında yapılan etkinliklerin net bir şekilde karşılarında olduklarını söyledi.

Konu ile ilgili Aydın Valiliği ve Aydın Büyükşehir Belediyesi'yle de görüştüklerini ve taleplerini ilettiklerini belirten Ülken, yapılan görüşmelerin ardından sorunun çözüldüğünü duyurdu. Artık "x şehri tanıtım günleri" adıyla yapılacak olan etkinliklerin, Valilik ve Büyükşehir tarafında çözüme kavuşturulduğunu ifade eden Ülken; "Sorun çözüldü. X şehir tanıtım günleri gibi etkinliklerle ilgili yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde Valimiz talimat verdiğini Valilik izni olan alanlarda bir daha izin verilmeyeceğini, Büyükşehir Belediye Başkanımız da Tekstil Park alanında yılda en fazla 1-2 defa ve içeriğinin net bir şekilde sınırlandırılarak olabileceğini belirttiler. Talebimizle ilgili duyarlı tutum ve kararlarından dolayı Valimiz Yakup Canbolat ve Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na, odam ve üyelerim adına teşekkür ederim" dedi. - AYDIN