Aydın Uçurtma Şenliği\'nde Renkli Görüntüler ve Eğlence Dolu Anlar

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uçurtma Şenliği, çocuklar ve aileleri için unutulmaz bir hafta sonu etkinliğine dönüştü. Yoğun katılımın olduğu şenlikte çocuklar uçurtmalarını gökyüzünde yüzdürürken renkli görüntüler eşliğinde doyasıya eğlendi.

Şenlik için özel olarak hazırlanan alanda Büyükşehir Belediyesi tarafından yüzlerce uçurtma çocuklara ücretsiz olarak dağıtıldı. Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezleri eğitmenlerinin rehberliğinde uçurtmalar gökyüzünde süzülürken, etkinlik alanı çocukların neşesiyle şenlendi. Aileler ve çocuklara çeşitli ikramlarda bulunulurken, gün boyu süren etkinlikte Aydın Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı'nın müzikleriyle alan coşkuyla doldu.

Etkinlik kapsamında vatandaşlara ikramlarda bulunuldu. Büyükşehir Belediyesi tarafından alanda bulunan vatandaşlara şapka da dağıtıldı.

Hem eğlenceli hem de anlamlı anların yaşandığı şenlik, aileler için unutulmaz bir anı oldu. Aileler, memnuniyetlerini dile getirerek Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN