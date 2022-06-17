Aydın Valiliği'nden YKS kararları

Aydın Valiliği tarafından; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca (ÖSYM) 18-19 Haziran 2022 tarihlerinde yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için bir dizi karar alındı.

Aydın Valiliği 17 Haziran 2022 Cuma akşamı, 18 Haziran 2022 Cumartesi günü tamamı ve 19 Haziran Pazar günü gündüzünü kapsayacak şekilde il genelinde alınacak tedbirlere ilişkin bir karar aldı. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un adını taşıyan duyuru ile kamuoyu ile paylaşılan kararlar şu şekilde;

"Sınava ilişkin bütün kurumların kendi görev alanlarıyla ilgili tedbir ve kararlarını alarak koordinasyon içerisinde hareket etmelerine, sokak düğünlerine kesinlikle izin verilmemesine, düğün salonlarındaki müzik yayınına 23.30'da son verilmesine, müzik yayını yapan umuma açık yerlerdeki müzik yayınına 23.30'da son verilmesine, sınav esnasında okullara yakın yerlerde gürültü oluşturacak şekilde inşaat çalışması yapılmamasına, düğün konvoyu, asker konvoyu vb. etkinliklere sınav esnasında müsaade edilmemesine, ayrıca araçların klakson çalmaları, her türlü resmi özel törenler vesilesiyle dışarı yayın yapmalarına müsaade edilmemesine, sınav yapılan okullara çok yakın olmamak üzere müziksiz yemek organizasyonlarına izin verilmesine, sınav merkezleri ve çevresinde trafiğin düzenlenmesi ve araç ses-gürültüsünün önlenmesi amacıyla kolluk kuvvetlerince gerekli tedbirlerin alınmasına, sınav tarihi ve saatlerinde Uçuş Akademisince, eğitim uçuşlarından dolayı sınava giren öğrencilerin dikkat dağınıklığına yol açmaması ve sesten etkilenmemeleri amacıyla Efeler, Nazilli ve Söke ilçelerinde meskun mahal üzerinde eğitim uçuşlarının yapılmamasına, sınav merkezleri ve yakınında bulunan Efeler, İncirliova, Söke ve Nazilli İlçe Nüfus Müdürlükleri'nin 18 Haziran Cumartesi günü 07.00 ile 17.00 saatleri, 19 Haziran Pazar günü 07.00 ile 15.30 saatleri arasında herhangi bir mağduriyet yaşanılmaması için açık tutulmasına, sınav merkezlerinde Karayolları 28. Şube Şefliği ve Belediyeler tarafından sınav günleri yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarının yapılmaması ve sorumluluk alanlarındaki tüm yolların trafiğe açık tutulmasının sağlanmasına, belediyelerce sınav merkezlerine gidecek güzergahlarda toplu taşıma seferlerinin aksatılmadan yapılmasına, ADM Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından sınav gün ve saatlerinde özellikle sınav merkezlerinde planlı kesinti ve bakım yapılmamasına, herhangi bir olumsuzlukta ivedilikle müdahale edilmesi için ekiplerin hazır bulundurulmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi. - AYDIN