Aydın Valisi Hüseyin Aksoy Söke'de incelemelerde bulundu - Son Dakika

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Söke'de bir takım ziyaretlerde bulundu. Vali Aksoy ilk olarak Bağarası Mahallesi'ndeki Sarıçay Barajı'nı ziyaret etti. İncelemelerde bulunan Aksoy yetkililerden bilgi aldı.

Vali Hüseyin Aksoy, Söke Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney'e iadeyi ziyarette bulundu. Kaymakam Ümit Hüseyin Güney ve daire müdürleri, Vali Hüseyin Aksoy'u Hükümet Konağı girişinde karşıladı.

Kaymakamlık ziyareti sonrasında Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, beraberindeki heyetle birlikte, Söke Nebahat Alpan İlkokulu'na geçti. Yakın zamanda fiziki güçlendirme çalışmaları yapılan okul binasını gezen Vali Aksoy, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Okulda İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı, öğretmen ve öğrenciler tarafından karşılanan Vali Hüseyin Aksoy'a öğrenciler tarafından hediye de takdim edildi.

Söke'de gerçekleştirdiği ziyaretleri değerlendiren Aydın Valisi Hüseyin Aksoy; "Söke'de bir takım ziyaretlerde bulunduk. Özelikle Söke ve Kuşadası'nın içme suyunu karşılayacak olan Sarıçay Barajı'nda incelemelerde bulunduk. Çok önemli bir yatırım zor tarafları tamamlandı. Ancak çalışmalar aynı disiplinle devam ediyor. Bölgemizin artan nüfus yoğunluğu göz önüne alınarak hem içme hem de kullanma suyu olarak çok büyük bir proje biz de incelememizi yaptık. Çalışmalar çok güzel bir şekilde devam ediyor. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

"Yoğunlaşan öğrenci potansiyeli ile ilgili değerlendirme Yapıyoruz"

Diğer taraftan Nebahat Alpan İlkokulu'nda yaptığı ziyaretle ilgili değerlendirmede de bulunan Vali Hüseyin Aksoy, "Burası yoğunlaşan ve öğrenci potansiyeli artan bir bölge. Bize bazı eksikliklerin olduğu bilgisi geldi. Biz de gelerek ön değerlendirmemizi yaptık. Gerekli çalışmalarımızı yapacağız" şeklinde konuştu.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy daha sonra Garnizon komutanı Kur. Alb. Aziz Çiçek, Söke Cumhuriyet başsavcısı Mustafa Akbaş'a da ziyaretler de bulundu. - AYDIN