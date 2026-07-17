Başkan Özel, Vali Varol\'u ağırladı

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel'e iade-i ziyarette bulundu.

Bozdoğan Belediye Başkanlığı'nda gerçekleşen ziyarette, Bozdoğan Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen de yer aldı. Görüşmede ilçede yürütülen çalışmalar, belediyenin devam eden faaliyetleri ve hayata geçirilmesi planlanan projeler ele alındı. Vali Varol ile Başkan Özel, Bozdoğan'ın gelişimine katkı sağlayacak yatırımlar ve kamu hizmetlerinin daha etkin ve verimli şekilde yürütülmesi konusunda değerlendirmelerde bulundu. Ziyarette, kamu kurumları ile yerel yönetimler arasındaki iş birliği ve koordinasyonun önemine dikkat çekildi.

Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, "Aydın Valimiz Dr. Osman Varol'u belediyemizde ağırlamaktan memnuniyet duyduk. Ziyaretleri dolayısıyla kendilerine teşekkür ediyor, Bozdoğan'ımız için tüm kamu kurumlarımızla iş birliği ve uyum içerisinde çalışmayı sürdüreceğiz" dedi. - AYDIN