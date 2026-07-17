Başkan Özel, Vali Varol'u ağırladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başkan Özel, Vali Varol'u ağırladı

Başkan Özel, Vali Varol\'u ağırladı
17.07.2026 09:47  Güncelleme: 09:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel'i ziyaret ederek ilçedeki çalışmalar ve projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel'e iade-i ziyarette bulundu.

Bozdoğan Belediye Başkanlığı'nda gerçekleşen ziyarette, Bozdoğan Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen de yer aldı. Görüşmede ilçede yürütülen çalışmalar, belediyenin devam eden faaliyetleri ve hayata geçirilmesi planlanan projeler ele alındı. Vali Varol ile Başkan Özel, Bozdoğan'ın gelişimine katkı sağlayacak yatırımlar ve kamu hizmetlerinin daha etkin ve verimli şekilde yürütülmesi konusunda değerlendirmelerde bulundu. Ziyarette, kamu kurumları ile yerel yönetimler arasındaki iş birliği ve koordinasyonun önemine dikkat çekildi.

Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, "Aydın Valimiz Dr. Osman Varol'u belediyemizde ağırlamaktan memnuniyet duyduk. Ziyaretleri dolayısıyla kendilerine teşekkür ediyor, Bozdoğan'ımız için tüm kamu kurumlarımızla iş birliği ve uyum içerisinde çalışmayı sürdüreceğiz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Mustafa Galip Özel, Yerel Haberler, Aydın Valiliği, Osman Varol, Bozdoğan, Politika, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Özel, Vali Varol'u ağırladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yer: Ankara Onlarca hayvanı yer yuttu Yer: Ankara! Onlarca hayvanı yer yuttu
Myanmar’da göçmenleri taşıyan iki tekne battı: 500’den fazla kişi kayıp Myanmar'da göçmenleri taşıyan iki tekne battı: 500'den fazla kişi kayıp
Şeytanın aklına gelmeyecek ahlaksızlık: Üzerinden 5 yıl geçmiş ürünleri böyle satmışlar Şeytanın aklına gelmeyecek ahlaksızlık: Üzerinden 5 yıl geçmiş ürünleri böyle satmışlar
Merve Nur’un ölümünde babası şikayetçi oldu Merve Nur'un ölümünde babası şikayetçi oldu
Haluk Levent’in kardeşi de işin içinde Ahbap’a yapılan bağış paraları bakın nerelere akıyormuş Haluk Levent'in kardeşi de işin içinde! Ahbap'a yapılan bağış paraları bakın nerelere akıyormuş
Ayasofya’da yüksek sesle İncil okuyan turistler gözaltına alınıp sınır dışı edildi Ayasofya'da yüksek sesle İncil okuyan turistler gözaltına alınıp sınır dışı edildi

09:52
İşte bahis operasyonunda gözaltına alınan yöneticiler Galatasaray ve Beşiktaş’tan isimler var
İşte bahis operasyonunda gözaltına alınan yöneticiler! Galatasaray ve Beşiktaş'tan isimler var
09:27
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 19 kişi tutuklandı
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 19 kişi tutuklandı
09:21
Kulüp yöneticilerine bahis operasyonu 19 şüpheliden 17’si yakalandı
Kulüp yöneticilerine bahis operasyonu! 19 şüpheliden 17'si yakalandı
08:11
Altın 6 haftanın en sert düşüşüne hazırlanıyor
Altın 6 haftanın en sert düşüşüne hazırlanıyor
08:10
Orta Doğu’da yeni cephe İran, Kuveyt’teki ABD üslerine bomba yağdırdı
Orta Doğu'da yeni cephe! İran, Kuveyt'teki ABD üslerine bomba yağdırdı
07:34
Oğuzhan Uğur gözaltına alındı
Oğuzhan Uğur gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2026 10:13:01. #7.13#
SON DAKİKA: Başkan Özel, Vali Varol'u ağırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.