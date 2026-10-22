Aydın Valisi Varol, ADÜ Ziraat Fakültesi'nde süt işleme tesisini inceledi - Son Dakika
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Aydın Valisi Varol, ADÜ Ziraat Fakültesi'nde süt işleme tesisini inceledi

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Aydın Valisi Varol, ADÜ Ziraat Fakültesi\'nde süt işleme tesisini inceledi
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Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Koçarlı'da ADÜ Ziraat Fakültesi'ne iade-i ziyarette bulunarak akademik çalışmalar ve sürdürülebilirlik projeleri hakkında bilgi aldı. Varol, ziyaret kapsamında hayvancılık tesisi, süt işleme tesisi ve bitkisel üretim alanını inceledi.

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi'ni ziyaret ederek fakültede yürütülen akademik çalışmalar, sürdürülebilirlik projeleri ve tarımsal üretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde gerçekleştirilen ziyaret kapsamında Vali Dr. Osman Varol, ADÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sürmen'e iade-i ziyarette bulundu. Görüşmede, fakültede yürütülen akademik çalışmaların yanı sıra tarım alanında nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesine yönelik faaliyetler ele alındı. Yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik projeleri hakkında da bilgi alan Vali Varol, üniversitenin tarım alanındaki çalışmalarını değerlendirdi.

Ziyaretin devamında ADÜ Ziraat Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren uygulama alanlarını gezen Vali Varol, hayvancılık tesisi, süt işleme tesisi ve bitkisel üretim alanında incelemelerde bulundu.

Kaynak: İHA
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