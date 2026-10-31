Aydın Valisi Varol, Ilıcabaşı'da sepet üreticilerinin taleplerini dinledi - Son Dakika
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Aydın Valisi Varol, Ilıcabaşı'da sepet üreticilerinin taleplerini dinledi

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Aydın Valisi Varol, Ilıcabaşı\'da sepet üreticilerinin taleplerini dinledi
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Aydın Valisi Dr. Osman Varol, geleneksel sepet işçiliğiyle tanınan Ilıcabaşı Mahallesi'ni ziyaret etti. Varol, Romanlar Sosyal Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği'nde mahalle sakinlerinin görüş ve taleplerini dinledi, ardından sepet imalat alanında üreticilerden bilgi aldı.

Aydın'ın geleneksel hasır ve sepet işçiliğiyle tanınan Ilıcabaşı Mahallesi'nde üretim geleneği sürerken, Vali Dr. Osman Varol mahalleyi ziyaret ederek hem vatandaşlarla bir araya geldi hem de sepet imalatını yerinde inceledi.

Aydın'da geleneksel el sanatları arasında önemli bir yere sahip olan sepetçilik ve hasır işçiliği, Ilıcabaşı Mahallesi'nde emek ve ustalıkla yaşatılmaya devam ediyor. Yıllardır sepet üretimiyle tanınan mahalledeki geleneksel üretim kültürü, Aydın Valisi Dr. Osman Varol'un ziyaretiyle bir kez daha gündeme geldi. Vali Dr. Osman Varol, programı kapsamında ilk olarak Roman Vatandaşları İl Koordinatörü Abdül Aydeniz'e iade-i ziyarette bulundu. Ilıcabaşı Mahallesi'ndeki Romanlar Sosyal Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği'nde mahalle sakinleriyle bir araya gelen Varol, vatandaşlarla sohbet ederek görüş ve taleplerini dinledi. Mahalle buluşmasının ardından sepet yapım imalat alanını ziyaret eden Vali Varol, el emeği ve ustalık gerektiren üretim sürecini yerinde inceledi. Üreticilerden sepetlerin yapımı ve çalışmalar hakkında bilgi alan Varol, geleneksel üretimde emek veren vatandaşlara kolaylıklar dileyerek bereketli kazançlar temennisinde bulundu.

Kaynak: İHA
Aydın ValiliğiKültür SanatOsman VarolGüncelYerelSon Dakika

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