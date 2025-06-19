Aydın Yaz Konserleri Kuşadası\'nda Coşkuyla Devam Ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin yaz aylarına renk katan 'Yaz Konserleri' tüm hızıyla devam ediyor.

Aydın'ın dört bir yanında gerçekleştirilen konserlerin son durağı Kuşadası oldu. Eşsiz deniz manzarası eşliğinde gerçekleşen konser, hem Aydınlılar hem de bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi gördü. Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı'nın sahne aldığı gecede Türk sanat müziğinden halk müziğine, popüler parçalardan nostaljik eserlere kadar birçok sevilen şarkı seslendirildi. Ritmin hiç düşmediği konserde vatandaşlar keyifli anlar yaşadı, şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Sanat dolu gece, alkışlar ve coşkuyla tamamlandı.

Gecenin sonunda vatandaşlar bu özel etkinlik için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. Yaz boyunca sürecek konser serisinin bir sonraki durağı ise 23 Haziran Pazartesi günü saat 21.00'de Nazilli Belediyesi önü olacak. Aydınlılar, bu yaz da müziğin keyfini doyasıya yaşayacak. - AYDIN