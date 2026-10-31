Aydınlı asker Hakkari’de şehit oldu - Son Dakika
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Aydınlı asker Hakkari’de şehit oldu

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Aydınlı asker Hakkari’de şehit oldu
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Hakkari’de şehit düşen Jandarma Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü’nün şehadet haberi, memleketi Çine Altınova mahallesindeki ailesine ulaştırıldı.

Hakkari'de şehit düşen Jandarma Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü'nün şehadet haberi, memleketi Çine Altınova mahallesindeki ailesine ulaştırıldı. Acı haber, Altınova Mahallesi'ni ve tüm tüm Aydın'ı yasa boğdu.

Hakkari'de görev yaptığı sırada şehit olan Jandarma Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü'nün acı haberi, Çine'nin Altınova Mahallesi'nde yaşayan ailesine yetkililer tarafından verildi. Çine Kaymakamı Ali Erdoğan, İlçe Jandarma Komutanı ve İlçe Emniyet Müdürü ile birlikte Altınova Mahallesi'ne giderek şehidin ailesine acı haberi iletti.

Şehidin baba ocağına Türk bayrakları asılırken, mahallede ve ilçede büyük üzüntü yaşandı.

Son yolculuğuna Altınova'da uğurlanacak

Edinilen bilgilere göre, şehit Jandarma Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü'nün cenazesinin, ikindi namazını müteakip Altınova Mahalle Mezarlığı'nda düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği belirtildi.

Hakkari Yüksekova'da hudut geçiş olayına müdahale sırasında açılan ateşle yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü helikopterle Hakkari Devlet Hastanesi'e kaldırılmıştı. Ünlü, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan şehit oldu.

Kaynak: İHA
JandarmaHakkariPiyadeYerelÇineSon Dakika

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