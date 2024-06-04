Aydın'da Akıllı Tarım Projesi Kapanış Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Yerel

Aydın'da Akıllı Tarım Projesi Kapanış Toplantısı Gerçekleştirildi

Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde hayata geçirilen 'Akıllı Tarım Akıllı Çiftçi' projesi, gerçekleştirilen kapanış toplantısı ile son buldu. Aydın'da üreticilerin akıllı tarım uygulamalarını kullanması yaygınlaştırılacak. Proje kapsamında dünya genelinde uygulanan tarım modelleri ve akıllı tarım sistemleri anlatıldı. Ayrıca, tarımda teknolojinin kullanılmasının önemi vurgulandı ve üreticilerin bilinçlendirilmesi sağlandı.

04.06.2024 09:29
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Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde hayata geçirilen "Akıllı Tarım Akıllı Çiftçi" projesi, gerçekleştirilen kapanış toplantısı ile son bulurken, Aydınlı üreticilerin akıllı tarım uygulamalarını kullanması yaygınlaştırılacak.

Önemli tarım kentlerinden olan Aydın'da üreticilerin gelişen teknolojiye ayak uydurmasını sağlamak ve akıllı tarım uygulamalarının kullanılmasını yaygınlaştırmak amacıyla hayata geçirilen "Akıllı Tarım Akıllı Çiftçi" projesinin kapanış toplantısı gerçekleştirildi. Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün koordinatörlüğünde ve proje ortakları ile birlikte gerçekleştirilen toplantıda dünya genelinde uygulanan tarım modelleri ve akıllı tarım sistemleri anlatıldı. AB proje ortağı olan Yunanistan ve Macaristan'dan gelen yetkililerin de bulunduğu toplantıda dijital dünyaya ayak uydurmanın önemine de dikkat çekildi. Geçtiğimiz 2023 yılı Mayıs ayında başlayan ve 1 yıldır düzenlenen etkinlik ve çalıştaylarla birlikte farkındalığın artırılması, Sivil Toplum Kuruluşları'nın, çiftçilerin akıllı tarım konusunda bilinçlendirilmesi sağlandı.

Toplantıda konuşan Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Altıntaş, tarımda teknolojinin kullanılmasının önemine dikkat çekerek "Akıllı tarım, sürdürülebilirlik ilkesini gözeten, tarımsal ürünlerin verimini ve kalitesini artırmak için modern teknolojiyi kullanan, bilgi tabanlı bir tarımsal üretim modelidir. Akıllı tarım uygulamalarını ilimizde üreticilerimize tanıtmak ve yaygınlaşmasına katkı sunmak üzere Efeler İlçe Müdürlüğümüzce hazırlanan Akıllı Tarım Akıllı Çiftçi Projesi ile proje ortakları, iyi uygulamaları yerinde görüp, inceleyerek kendi üreticilerine aktarma anlamında çok kıymetli kazanımlar elde ettiler. Yapılan 16 mahalle toplantısı ile de bu kazanımlarımızı üreticilerimizle paylaşarak, ülkemiz dışında kullanılan akıllı tarım yöntemlerini, üreticilerimizle buluşturdular" dedi.

Toplantıya Efeler Kaymakamı İlker Arıkan, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Altıntaş, Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur, Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, Aydın İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, İlçe Müdürleri katıldı, Birlik Başkanları ve sektör temsilcileri katıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın'da Akıllı Tarım Projesi Kapanış Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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