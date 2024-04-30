Aydınlılar, Çiçek Bakımının Önemini Öğreniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Aydınlılar, Çiçek Bakımının Önemini Öğreniyor

Aydınlılar, Çiçek Bakımının Önemini Öğreniyor

Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte Aydınlılar, çiçeklerin güzelliklerini korumak ve daha uzun süre canlı kalmasını sağlamak için doğru bakımın önemini öğreniyor. Şenol Karakol, çiçeklerin türüne ve özelliklerine göre uygun sulama, gübreleme ve ışık alımı gibi faktörlerin belirlenmesi gerektiğini vurgulayarak, yaz aylarında bitkilerin daha sık sulanması gerektiğini ve doğrudan güneş ışığından korunması gerektiğini söyledi. Ayrıca, çiçeklerin düzenli olarak budanması ve solmuş çiçeklerin temizlenmesinin daha sağlıklı ve güçlü bir büyüme sağladığını belirtti.

30.04.2024 09:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yaz aylarının yaklaşması ile birlikte şehrin her köşesinde rengarenk çiçeklerin açmasıyla Aydınlılar baharın coşkusunu doyasıya yaşarken, 30 yıldır çiçekçilik sektöründe faaliyet gösteren Şenol Karakol çiçeklerin güzelliklerini korumak ve daha uzun süre canlı kalmasını sağlamak için doğru bakımın öneminin büyük olduğunu ifade ederek çiçek bakımı hakkında bilgiler verdi.

30 yıldır çiçekçilik sektöründe faaliyet gösteren Şenol Karakol her çiçeğin kendi özel bakım ihtiyaçları olduğunu belirtip, "Çiçeklerin bakımı, onların sağlıklı ve canlı kalması için hayati bir öneme sahiptir. Doğru sulama, güneş ışığı ve toprak seçimi, çiçeklerin daha uzun ömürlü olmasını sağlar. Çiçeğin türüne ve özelliklerine göre uygun sulama, gübreleme ve ışık alımı gibi faktörlerin belirlenmesi gerekmektedir" diye konuşarak çiçek bakımında dikkat edilmesi gereken konuları aktardı.

Yaz aylarında çiçek bakımının önemini vurgulayan Karakol, "Yaz aylarında hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte bitkilerin bakımı da daha dikkatli ve özenli bir şekilde yapılmalıdır. Yaz aylarında sıcaklıkların yüksek olması bitkilerin daha sık sulanmasını gerektirir. Ancak suyun aşırı verilmesi de bitkiler için zararlı olabilir. Sulama zamanlarına dikkat etmek ve toprağın nemini kontrol etmek önemlidir. Çoğu çiçek, doğrudan güneş ışığına maruz kaldığında yanabilir. Bu nedenle çiçekler doğrudan güneş ışığından korumak için gölge alanlarda veya hafif gölge yerlerde tutulmaya çalışılmalıdır. Yaz aylarında toprak nemini korumak için organik gübreler kullanabilir. Ayrıca, toprakta biriken tuz ve minerallerin çiçeğin köklerine zarar vermemesi için zaman zaman toprak değişimi yapılmalıdır. Yazın sıcak ve nemli hava şartları zararlı böceklerin çoğalmasına neden olabilir. Bitkilerinizde görülen zararlıları tanımak ve doğru ilaçları kullanarak mücadele etmek, çiçeklerinizin sağlığını korumak için önemlidir" dedi.

Çiçeklerin düzenli olarak budanmasının daha sağlıklı ve güçlü budama sağlayacağını sözlerine ekleyen Karakol, "Yaz aylarında çiçeklerinizi düzenli olarak budamak, daha sağlıklı ve güçlü bir büyüme sağlar. Ayrıca, solmuş çiçekleri düzenli olarak temizlemek, bitkinin daha fazla enerjiye sahip olmasını ve yeni çiçeklerin daha çabuk açmasını sağlar" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

Güneş, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydınlılar, Çiçek Bakımının Önemini Öğreniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:34 23 Nisan’da erkek öğrencilere etek giydirip peçe taktırdılar Öğretmenlere soruşturma açıldı 23 Nisan'da erkek öğrencilere etek giydirip peçe taktırdılar! Öğretmenlere soruşturma açıldı
08:49 Fahiş fiyatlar sonrası bakanlık neşteri vurdu 8 firmaya ceza kesildi, ihracata kısıtlama getirildi Fahiş fiyatlar sonrası bakanlık neşteri vurdu! 8 firmaya ceza kesildi, ihracata kısıtlama getirildi
08:30 İstanbul Valiliği’nden 1 Mayıs için toplu ulaşıma kısıtlama kararı İstanbul Valiliği'nden 1 Mayıs için toplu ulaşıma kısıtlama kararı
08:12 Simit fiyat tarifesinde Ticaret Bakanlığı’nın onayı zorunlu hale getirildi Simit fiyat tarifesinde Ticaret Bakanlığı'nın onayı zorunlu hale getirildi
23:13 Bülent Arınç, Özgür Özel’le olan anısını ilk kez anlattı: O benim kahramanım Bülent Arınç, Özgür Özel'le olan anısını ilk kez anlattı: O benim kahramanım
09:52 Acun Ilıcalı, Fenerbahçe’nin Avrupa’dan elediği takımı da satın alıyor Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin Avrupa'dan elediği takımı da satın alıyor
09:31 Lewandowski eski günlerine döndü 6 gollü çılgın maçın galibi Barcelona Lewandowski eski günlerine döndü! 6 gollü çılgın maçın galibi Barcelona
09:28 Elektronik sigara kullanan gençlerin idrarında kurşun ve uranyum bulundu Elektronik sigara kullanan gençlerin idrarında kurşun ve uranyum bulundu
09:03 Arda Güler’e “Süper Lig’de en çok beğendiğin futbolcu kim“ diye soruldu 1 saniye bile düşünmeden yanıt verdi Arda Güler'e "Süper Lig'de en çok beğendiğin futbolcu kim?" diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden yanıt verdi
08:51 6 suç örgütü daha çökertildi Elebaşılar dahil 46 gözaltı 6 suç örgütü daha çökertildi! Elebaşılar dahil 46 gözaltı
08:47 Seda Bakan’ın baby shower çıkışı ortalığı kasıp kavurdu Yorum üstüne yorum yağıyor Seda Bakan'ın baby shower çıkışı ortalığı kasıp kavurdu! Yorum üstüne yorum yağıyor
07:47 TBMM’de Anayasa mesaisi bugün başlıyor Kurtulmuş ilk olarak Özgür Özel ile görüşecek TBMM'de Anayasa mesaisi bugün başlıyor! Kurtulmuş ilk olarak Özgür Özel ile görüşecek
07:41 Nihal Candan’ın tahliyesine müşteki avukatlarından itiraz Nihal Candan'ın tahliyesine müşteki avukatlarından itiraz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2024 10:21:26. #1.11#
SON DAKİKA: Aydınlılar, Çiçek Bakımının Önemini Öğreniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement