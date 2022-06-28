Aydınlılar Tekstil Park'ı Sevdi - Son Dakika
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Aydınlılar Tekstil Park'ı Sevdi

28.06.2022 17:26
Aydınlılar Tekstil Park'ı Sevdi

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin girişimi ile kamulaştırılan ve sonrasında yapılan çalışmalarla yenilenerek parka dönüştürülen Aydın Tekstil, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin girişimi ile kamulaştırılan ve sonrasında yapılan çalışmalarla yenilenerek parka dönüştürülen Aydın Tekstil, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla açılışı yapılan 177 dönümlük Aydın Tekstil Park alanında, ilk etapta kreş, sergi salonu, parklar, spor alanları, bisiklet ve yürüyüş yolları oluşturularak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Aydın Tekstil Park, farklı ihtiyaçlara cevap veren alanlarıyla açıldığı ilk günden itibaren Aydınlılar'dan yoğun ilgi gördü.

Parka gelen Aydınlılar, kente kazandırılan yeni yaşam alanı dolyasıyla Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkürlerini ileterek, düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

-Efe Çıtalgı: "Bir aile ortamı var. Parklar da güzel, dinlenmelik bir yer. Güvenli ve gençler için buluşma noktası. Yürüyüş, bisiklet ve tren yolu var. Yolların ayrı olması gayet iyi."

-Gürel Koşucu: "Ben çok beğendim. Bisiklet yolu açık, ferah, temiz ve bakımlı, son derece akıcı bir yol. Karşınıza araba çıkma gibi bir dert yok. Sporunuza rahatlıkla yapabilirsiniz.  Bisiklet yolu için Özlem Başkanıma teşekkür ediyorum."

-Reşit Koç: "Resmen doğanın içindesin. Böyle bir şey çıkacağını beklemiyorduk. Ağaçlar ve yeşil alanlar harika bir şey. Çocuğum eve dönmek istemiyor. Sabah kahvaltımızı yapıp akşam yemeğimizi burada yiyoruz, evde durmuyoruz her gün buradayız. Biz başka yerde ev bakacaktık burası açılınca vazgeçtik, evimizde kalmaya devam ediyoruz. Burası kaliteli, gerçekten çok güzel."

-Cemre Ok: "Biz iki gündür geliyoruz, arkadaşlarımızla hep geleceğiz. Rahatça zaman geçirebileceğimiz güvenli bir yer. Burayı kullanmayı tavsiye ediyorum. Arkadaş edinilecek bir ortam. Kaykay parkı da var, önümüzdeki süreçte arkadaşlarımız ile birlikte geleceğiz. Spora yönelik birçok şey olması da hoşumuza gitti."

-Sedat İvdil: "Doğallığı, genişliği ve ferahlığı ile Aydın'ın ihtiyaç duyduğu bir parktı. Çocuklar rahatça oynayabiliyor, her tarafta güvenlikte olduğu için içimiz rahat. Ailece beğendiğimiz için de geliyoruz. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür ediyoruz."

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Kaynak: ANKA

Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydınlılar Tekstil Park'ı Sevdi - Son Dakika

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