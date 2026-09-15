Aydıntepe şeker fasulyesinde uzman ekipten coğrafi işaret denetimi yapıldı - Son Dakika
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Aydıntepe şeker fasulyesinde uzman ekipten coğrafi işaret denetimi yapıldı

Aydıntepe şeker fasulyesinde uzman ekipten coğrafi işaret denetimi yapıldı
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Coğrafi işaret tescilli Aydıntepe şeker fasulyesi üretim alanlarında saha denetimi gerçekleştirildi. Prof. Dr. Volkan Gül, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Köksal ile Ziraat Mühendisi Cansu Öztürk'ün katıldığı denetimde ürünün gelişimi ve coğrafi işaret kriterlerine uygunluğu incelendi.

Coğrafi işaret tescilli Aydıntepe şeker fasulyesi üretim alanlarında saha denetimi gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde fasulyenin gelişim durumu ile coğrafi işaret üretim kriterlerine uygunluğu yerinde incelendi.

Denetim, Aydıntepe Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Volkan Gül, Aydıntepe İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Köksal ve Ziraat Mühendisi Cansu Öztürk tarafından yapıldı.

Tarla kontrollerinde Aydıntepe şeker fasulyesinin üretim sürecine ilişkin şartlar ve ürünün gelişim durumu ele alındı. Çalışmalarla coğrafi işaret tesciliyle koruma altına alınan fasulyenin özgün özelliklerinin korunması ve üretimin geliştirilmesine yönelik uygulamalar sahada takip edildi.

Aydıntepe şeker fasulyesinin üretim alanlarının düzenli olarak kontrol edilerek coğrafi işaret kapsamında belirlenen kriterlere uygunluğunun korunmasına yönelik çalışmaların sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: İHA

İbrahim Köksal, Aydıntepe, Tarım, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydıntepe şeker fasulyesinde uzman ekipten coğrafi işaret denetimi yapıldı - Son Dakika

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