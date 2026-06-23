Kız arkadaşından ayrılınca dünya turuna çıkan genç gezgin bir yılda 8 bin kilometre pedal çevirdi

Kız arkadaşından ayrıldıktan sonra İsviçre'den dünya turuna çıkan genç gezgin, yaklaşık 8 bin kilometre pedal çevirerek Kastamonu'nun Hanönü ilçesine ulaştı.

İsviçre'de yaşayan Fransız asıllı Matthieu Will, yaklaşık bir yıl önce İran asıllı kız arkadaşından ayrıldıktan sonra hayatını değiştiren bir karar alarak dünya turuna çıktı. İsviçre'den ayrılan Matthieu Will, yolculuğunun ilk etabında yelkenli tekneyle Adriyatik Denizi'ni geçerek Panama'ya ulaştı. Panama'dan uçakla Singapur'a yolculuk eden genç gezgin, burada satın aldığı bisikletle dünya turunun en uzun bölümüne başladı. Singapur'dan pedal çevirmeye başlayan Matthieu Will, Malezya, Tayland, Laos, Vietnam, Çin, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'ı geçti. Daha sonra Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e uçan gezgin, Gürcistan üzerinden Türkiye'ye giriş yaptı. Yaklaşık bir yıldır yollarda olan Matthieu Will, şu ana kadar yaklaşık 8 bin kilometre pedal çevirdi.

Türkiye rotasında Kastamonu'nun Hanönü ilçesine ulaşan Will, Hanönü Belediyesi personeli tarafından ilgiyle karşılandı. Will'e kahvaltı, çay ve kahve ikram edildi. Hanönü Belediyesi Yazı İşleri Müdürü Yasin Güneş tarafından misafir edilen Matthieu Will, ilçe tanıtıldı.

Hanönü'ndeki sohbet sırasında Matthieu Will'e Türk kültürünün en bilinen aşk hikayelerinden biri olan Leyla ile Mecnun anlatıldı. İran asıllı eski sevgilisinin adının da Leyla olduğunu belirten genç gezgin, kendi hikayesinin de "Leyla ile Matthieu" olarak anılmasını istediğini söyledi.

Yaklaşık bir yıl önce ayrıldığı sevgilisi Leyla'yı unutamadığını ifade eden Matthieu Will, yolculuğunun sonunda İsviçre'ye ulaşarak onunla yeniden bir araya gelmeyi ve barışmayı umut ettiğini kaydetti.

Bisikletiyle Türkiye'den geçtikten sonra Bulgaristan, Bosna-Hersek, Hırvatistan ve İtalya'yı gezeceğini ifade eden Will, binlerce kilometrelik yolculuğun ardından yeniden İsviçre'ye ulaşmayı hedeflediğini belirtti. - KASTAMONU