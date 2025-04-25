Ayvacık\'ta Turizm Çalıştayı Düzenlendi

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yaklaşan turizm sezonu öncesinde turizm işletmecilerin katılımıyla turizm çalıştayı düzenlendi.

Ayvacık Meslek Yüksek Okulu Konferans Salonu'nda düzenlenen çalıştaya Ayvacık Kaymakamı Salih Sak, Ayvacık Belediye Başkan Vekili Cengiz Han Ceylan, Ayvacık Emniyet Müdürü Mustafa Koç, öğretim görevlileri, STK'lar, ilgili kurum temsilcileri ve turizm işletmecileri katıldı.

Çalıştayda, Ayvacık ilçesinin turizm potansiyelinin geliştirilmesi, mevcut sorunların tespiti ve çözüm yollarının belirlenmesi ile işletmelerin mevzuata göre uygun faaliyetlerine devam edebilmeleri için bilgilendirmeler gerçekleştirildi.

Çalıştay, her kurumun sunumları ile son buldu. - ÇANAKKALE