Ayvalı Köyü Hacı Mahallesi'nde Ulaşım Sorunu Çözüldü - Son Dakika
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Ayvalı Köyü Hacı Mahallesi'nde Ulaşım Sorunu Çözüldü

Ayvalı Köyü Hacı Mahallesi\'nde Ulaşım Sorunu Çözüldü

Erzurum'un Oltu ilçesindeki Ayvalı Köyü Hacı Mahallesi'nde yıllardır süren ulaşım çilesi, yapılan menfez köprüsüyle sona erdi. Köy sakinleri, modern köprünün hayatlarını kolaylaştırdığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

22.04.2025 09:35  Güncelleme: 09:44
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Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı Ayvalı Köyü Hacı Mahallesi'nde yıllardır süren ulaşım çilesi yapılan çalışma ile sona erdi.

13 haneli Ayvalı Köyü Hacı Mahallesi'nde yaşayan 45 vatandaş, yıllardır kendi imkanlarıyla yaptıkları tahta asma köprüyle ulaşımı sağlamaya çalışıyordu. Geçmişte üç kişinin hayatını kaybettiği bu tehlikeli geçiş, artık yerini güvenli bir menfez köprüye bıraktı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Oltu Belediyesi ve DSİ (Devlet Su İşleri) mahalleye kalıcı bir çözüm sundu. Yapımı tamamlanan menfez köprüyle vatandaşlar artık araçlarıyla rahatlıkla geçiş yapabilecek.

Başkan Çelebi: "Vatandaşın çilesi son buldu"

Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi köprüyü yerinde inceledikten sonra yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Değerli Ayvalılı hemşehrilerim, yıllardır burada çektiğiniz çileyi sona erdirmiş olduk. Daha önce buradaki ahşap köprü hem öğrencilerimiz hem de vatandaşlarımız için büyük bir tehlike oluşturuyordu. Şimdi ise modern ve sağlam bir menfez köprüyle bu sorun tamamen ortadan kalktı. Vatandaşlarımız artık gönül rahatlığıyla ulaşım sağlayabilecek. Hayırlı uğurlu olsun."

Köylüler teşekkür etti

Mahallenin eski muhtarı Musa Demir ise duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Yıllarca uğraştık, köprü yaptıramadık. O zamanki şartlarla yapılan asma köprüden birçok acı yaşadık. Şimdi ise modern bir köprümüz var. Çok mutluyuz. Başta Erzurum Büyükşehir ve Oltu Belediyelerimize, DSİ Bölge Müdürlüğümüze ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çocuklarımızı kaybettik ama artık mutlu günler bizi bekliyor."

Mahalle sakinlerinden Turan Demir ise şu ifadeleri kullandı:

"Yıllardır beklediğimiz, yapmak istediğimiz köprümüz bugün tamamlandı. Çok mutluyuz. Asma köprüden 40 yıldır çileyle geçtim. Şimdi rahatlıkla geçiyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim."

Bir diğer mahalle sakini Mümin Şimşek, "Önceden köprüden hayvanlarla bile geçemezdik. Şimdi kamyonlarla rahatlıkla geçiyoruz. Bahçelerden topladığımız ürünleri artık sırtımızda taşımak zorunda değiliz. Belediyelerimize ve DSİ'ye teşekkür ederiz" dedi.

Adem Demir de yeni köprünün yaşamlarını nasıl değiştirdiğini şöyle anlattı: "Bu mahallede yaşıyorum, eskiden yolumuz yoktu. Eşyalarımızı hayvanlarla taşıyorduk. Şimdi araçlarımızla işlerimizi rahatça yapıyoruz. Çocuklarımız okullarına sorunsuz ulaşıyor. Yağmurda, karda ulaşılamayan bir yerdi burası, artık bu sorun da çözüldü. Herkese teşekkür ediyorum."

Ayvalı Köyü Hacı Mahallesi sakinleri, yıllardır bekledikleri köprüye kavuşmanın sevincini yaşarken, bölgede benzer sorunlar yaşayan mahalleler için de umut oldular. - ERZURUM

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ayvalı Köyü Hacı Mahallesi'nde Ulaşım Sorunu Çözüldü - Son Dakika

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