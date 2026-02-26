Ayvalık\'ı AYKUT temsil etti

Ayvalık Afet Arama Kurtarma Gönüllüleri (AYKUT), Kıyı Ege Belediyeler Birliği'nin İzmir'de düzenlediği "Afet" temalı etkinlikte Ayvalık'ı temsil etti.

İzmir'de Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nde gerçekleştirilen "İzmir'de Afet" konulu panel ve etkinlik programında AYKUT da yerini aldı.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen etkinlikte arama kurtarma dernekleri ile kurum ekipleri stant açarak katılımcılara tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulundu.

Etkinlik kapsamında afetlere hazırlık, müdahale süreçleri ve gönüllülük temelli çalışmalar ele alınırken, AYKUT ekibi de yürüttüğü arama kurtarma faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Panel ve tanıtım programı, afet bilincinin artırılması ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi açısından önemliydi. - BALIKESİR