Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, 26 Kasım Dünya Zeytin Ağacı Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda zeytin ağaçlarının korunması gerektiğine vurgu yaparak, hiçbir ekonomik çıkarın binlerce yıllık zeytin ağaçlarından ve yaşamdan daha değerli olmadığını söyledi.

UNESCO tarafından zeytin ağacının korunması ve simgelediği barış, akıl ile uyum değerlerinin yaşatılması amacıyla ilan edilen 26 Kasım Dünya Zeytin Ağacı Günü kapsamında açıklama yapan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, zeytinin kentin kültürel ve ekonomik kimliğinin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirtti. Zeytincilikle geçimini sağlayan tüm üreticilerin gününü kutlayan Başkan Ergin, zeytinliklerin korunmasının doğayı, üreticinin alın terini ve gelecek kuşakların yaşam hakkını korumak anlamına geldiğini ifade etti.

Zeytin ve zeytinyağının ülkemizde milli kültür ürünü olarak kabul edildiğini kaydeden Başkan Mesut Ergin, Kuzey Ege zeytinyağlarının yurt içinde ve yurt dışında büyük öneme sahip olduğuna dikkat çekti. Ergin açıklamasında, "Zeytin ağacı yalnızca bir ağaç değil; bu toprakların hafızası, bereketi, emeği ve geleceğidir. Zeytinlikleri korumak; doğayı, üreticinin alın terini ve gelecek kuşakların yaşam hakkını korumaktır. Hiçbir ekonomik çıkar, binlerce yıllık zeytin ağaçlarından ve yaşamdan daha değerli değildir. Zeytinlikler maden sahası değil, geleceğimizdir. Zeytin ağaçları bu topraklarda hep vardı, hep var olacak. Dünyanın en kaliteli ve en lezzetli zeytinyağı Ayvalık'ta üretiliyor. Ayvalık; zeytin ve zeytinyağı demektir. Bu nedenle Dünya Zeytin Ağacı Günü bizim için çok özeldir. 26 Kasım Dünya Zeytin Ağacı Günümüz kutlu olsun" ifadelerini kullandı.