Yerel

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, 150 Evler Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Ergin, "Ayvalık'ı kazandık, yeniden kazanacağız" dedi.

Ayvalık Belediye Başkanı ve CHP'nin Başkan Adayı Ergin, 150 Evler Mahallesi sakinlerine, bölgeye gelecek beş yıllık dönemde yapılması planlanan proje ve çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Başkan Ergin, AKP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı'nın geçen günlerde yaptığı konuşmada kreş ücretlerinin yüksekliğinden şikayet etmesine değinerek, "Sanki bu ülkeye pahalılığı CHP getirdi. Bunlar milletle dalga geçiyor artık" dedi.

Ardından 150 Evler Mahallesi'ne dikkati çekerek, "Burada da bizim projemizi kopyalayacaklar. Malumunuz 150 evlerde bir kreş yaptık önümüzdeki dönem bunu Ayvalık'ın her yerine yayacağız. Biz de biliyoruz bunları. İnsanları çocuğuna kreş parası veremeyecek duruma soktular" diye konuştu.

ERGİN'DEN 'KIRMIZI BAŞLIKLI KIZ' MASALI BENZETMESİ

Başkan Ergin, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"AKP adayı her gün ne kadar saklansa da logo kullanmasa da partisine benziyor. Bu AKP'liler en çok neye benziyor biliyor musunuz? Kırmızı Başlıklı Kız'ın masalını herkes bilir. Küçük kızı yemeyi kafasına koyan kurt, kızın büyük annesinin kılığına girer. Bunlar kuzu postu giymiş kurt. Onun için yılın 365 günü Mustafa Kemal Atatürk ismini bu ülke insanlarının hafızasından silmeye çalışırken, ne zaman başları sıkışsa Atatürkçü maskesini takarlar."