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Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, 'Büyük Sarımsaklı Buluşması'nda vatandaşlarla bir araya geldi.

Ayvalık Belediye Başkanı ve CHP'nin Adayı Ergin, 'Büyük Sarımsaklı Buluşması'nda CHP Ayvalık Meclis üyelerini tanıttıktan sonra başta Sarımsaklı ve Küçükköy projeleri olmak üzere gelecek beş yıllık süreçteki hedeflerini paylaştı.