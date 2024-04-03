Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin Mazbatasını Aldı

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31 Mart Pazar günü yapılan yerel seçimlerde ikinci kez Ayvalık Belediye Başkanlığı görevine seçilen Mesut Ergin, mazbatasını aldı. Ergin, "Bu mazbata hepinizin verdiği emeklerin bir sonucudur. İnanıyorum ki bu dönem Ayvalık için her şeyin çok güzel olduğu bir süreç olacaktır. Buna ben son derece eminim, sizler de emin olun. Ayvalık Belediyesi olarak en iyi hizmeti vereceğimiz konusunda müsterih olun" dedi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ve CHP'li meclis üyeleri, YSK İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Yağmur Çaprak'tan mazbatalarını aldı. Mesut Ergen, yaptığı konuşmada, kendisine oy veren ve vermeyen herkesin belediye başkanı olacağını belirterek, "Bu mazbata, hepinizin verdiği emeklerin bir sonucudur. İnanıyorum ki bu dönem Ayvalık için her şeyin çok güzel olduğu bir süreç olacaktır. Buna ben son derece eminim, sizler de emin olun. Ayvalık Belediyesi olarak en iyi hizmeti vereceğimiz konusunda müsterih olun" diye konuştu.

Seçim yarışının son derece düzeyli ve güzel bir havada geçmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Ergin, şöyle devam etti:

"Nihayetinde bu seçimi bir kişi kazanacaktı. Nitekim bizler hak ettiğimizi düşünüyorduk ve öyle de oldu. Ben, Ayvalık'ta yaşayan herkesin belediye başkanıyım. Burada gördüğünüz tüm belediye meclis üyelerimiz de Ayvalık halkının belediye meclis üyeleridirler. Bu konuda hiç kimsenin en ufak bir tereddüdü olmasın. Biz gücümüzü Ayvalık'tan ve Ayvalık halkından alıyoruz. Bu yüzden de önümüzde yapılacak çok iş var. Önümüzdeki süreçte; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Ayvalık Belediyesi olarak tüm imkanları seferber ederek, ilçemize en iyi hizmeti verebilmek için çalışmalarımıza hemen başlıyoruz. Ayvalık'ımızın ihtiyacı olan tüm hizmetleri yapacağız. Bundan da hiç kimsenin en ufak bir şüphesi olmasın."

"BÜTÜN GÜZELLİKLERİ 5 YILA SIĞDIRACAĞIZ"

Kaldıkları yerden devam ettiklerini söyleyen Ergin, "Bir beş yıl geçirdik hep birlikte. Gayet de güzel zevk aldım, keyif aldım bu beş yıldan. Bundan emin olabilirsiniz. İnşallah önümüzdeki süreçte de yine hep beraber Ayvalık için en güzelini, en doğrularını yine sizlerle birlikte yapacağız. Meclis'teki arkadaşlarımla beraber, siz değerli yol arkadaşlarım, personelimizle beraber yapacağız. Bu konuda hiçbir tereddüdümüz yok. İşimiz çok. Bütün bu güzellikleri, inşallah önümüzdeki bu 5 yıla sığdıracağız. El birliğiyle de Ayvalık halkının bize verdiği bu görevi layığıyla yapacağımıza inanıyorum. Şimdiden sizlere kolay gelsin diyor, teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun." diye konuştu.

Mazbatasını alan Ergin, kendisinin göreve bir kez daha gelmesi için emek veren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Merkezi, Balıkesir İl Başkanlığı, milletvekilleri ve CHP'lilerin yanı sıra tüm Ayvalık halkı ile eşi Canan Ergin'e de teşekkür etti. Ergin ve mazbatalarını alan Belediye Meclis üyeleri "Halkın Başkanı Mesut Ergin" sloganlarıyla Ayvalık Belediyesi binasına geçerek, çalışmalarına başladı.