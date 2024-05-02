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Ayvalık'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü coşkusu

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü coşkulu bir kalabalıkla kutlandı.

Kutlamalar için marina kavşağındaki öğretmenevi önünde toplanan işçi temsilcileri, sendikalar, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlardan oluşan dev kortej, Cumhuriyet Meydanı'na kadar süren yürüyüşte yüzlerce emekçi ve vatandaşlar hazır bulundu.

Aralarında Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in de bulunduğu kortej seslendirdikleri marşlarla Cumhuriyet Meydanı'na ulaştı. 1 Mayıs ile ilgili açılan pankartlar ve dövizlerle gerçekleşen yürüyüşün ardından kalabalık grup, polis nezaretinde meydana alındı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşıyla başlayan coşkulu programda, Belediye-İş temsilciliğinden Hazel Çağlar 1 Mayıs ile ilgili günün anlam ve önemine ait konuşma yaptı. Tören halaylar ve sahnedeki müzik grubunun seslendirdiği şarkı ve marşlarla sona erdi.